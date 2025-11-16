El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Efe

El reproche de Carlota Corredera a Terelu Campos: «Estoy muy dolida»

La periodista ha revelado en el podcast 'Chico de revista', de Arnau Martínez, ha confesado que hace tiempo que no se habla con la hija mayor de María Teresa Campos

Joaquina Dueñas

Domingo, 16 de noviembre 2025, 14:18

Comenta

Carlota Corredera ha revelado recientemente sus diferencias con Terelu Campos. En el podcast 'Chico de revista', de Arnau Martínez, ha confesado que hace tiempo que no se habla con la hija mayor de María Teresa Campos y ha explicado los motivos de este distanciamiento. «Tengo un problema con Terelu. Estoy dolida, perdida y estoy segura de que ella también está enfadada conmigo», ha dicho. Carlota ha explicado que siempre ha hablado «bien y con cariño» de la madre de Alejandra Rubio. «No lo hago para que me dé las gracias, lo hago porque la quiero de verdad», ha apuntado. «Pero, cuando la he criticado porque creo que es muy peligroso lo que está haciendo con Carlo padre, le ha tenido que sentar faltar porque, el día que hablé de este tema, me llamó por teléfono dos veces y yo no se lo cogí», ha explicado.

«No me gusta ese tipo de persona que no agradece jamás lo bueno que dices de ella, pero cualquier cosa que digas que va contra el discurso habitual, le parece fatal«, ha subrayado. »Me da rabia, porque si no levantas el teléfono para ser agradecida, pues tampoco lo levantes cuando te enfadas«, ha zanjado, aunque ha reconocido que le gustaría poder hablarlo con Terelu en persona.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Candamo en presencia de su familia
  2. 2 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  3. 3

    La menor detenida por matar a su cuñada en Candamo ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico
  4. 4 Susto en Gijón: evacúan a una joven de la playa de San Lorenzo tras sufrir una grave indisposición
  5. 5

    La piedra en el zapato del hospital privado de Quirón
  6. 6 Fallece a los 95 años Machi Felgueroso, socia fundadora del Club de Golf de Castiello en Gijón
  7. 7

    Robos exprés en Pola de Siero y Noreña: «Desvalijan viviendas en pocos minutos»
  8. 8 Alerta alimentaria por la presencia de toxina estafilocócica en un queso Cabrales
  9. 9 Bajan a dos los incendios forestales en Asturias, que sigue en alerta por el fuego
  10. 10

    «Ni hablar de ir a una residencia. Vivo sola, pero hago polavila todos los días»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El reproche de Carlota Corredera a Terelu Campos: «Estoy muy dolida»

El reproche de Carlota Corredera a Terelu Campos: «Estoy muy dolida»