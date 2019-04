El retoque estético de Paula Echevarría que ya es tendencia La actriz ha acudido a un centro de belleza para hacerse una mejora en el rostro EL COMERCIO Gijón Miércoles, 3 abril 2019, 22:35

Que Paula Echevarría cuida mucho su imagen no es ningún secreto para nadie. La actriz, que es protagonista de numerosas campañas publicitarias, tiene el deporte y la buena alimentación muy presente en su día a día.

Aun así, los tratamientos estéticos ayudan a que las celebrities consigan antes y mejor sus objetivos y puedan lucir perfectas en los eventos a los que acostumbran a ir. En este caso, Paula Echevarría se ha hecho el llamado 'shading de cejas', una técnica para darles más color y definirlas.

Instagram

Este tratamiento ya está triunfando entre famosas y también anónimas. Se utiliza la micropigmentación para que la ceja luzca más definida: «Después de un año me he venido a retocar las cejas con mi Anabel. Me han quedado súper bonitas. Ahora estoy sin maquillar y se ven mucho más», aseguraba la asturiana.