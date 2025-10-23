Richard Gere deja España y se muda a Estados Unidos por sorpresa El actor aseguró que estaría al menos seis años viviendo en nuestro país pero sólo ha estado uno

Richard Gere se muda a Estados Unidos después de un año viviendo en España con su mujer, Alejandra Gere. Ambos llegaron a nuestro país en septiembre de 2024 asegurando que estarían al menos seis años en su casa de La Moraleja.

La pareja confirmó su mudanza durante el visionado del documental 'Wisdom of Happiness': «De hecho hemos vuelto. Estuvimos en España durante un año», respondió Gere ante la pregunta de cómo había cambiado su vida desde que vivían en España.

No han confirmado cuáles son los motivos de su regreso a Estados Unidos, aunque Gere asegura que todo fue bien: «Alejandra estaba muy contenta por su familia, sus amigos, su cultura, su ciudad y su comida, todo, todas las buenas cosas culturales, así que fue fabuloso».

«Es toda la experiencia. España es un país muy civilizado, la gente es amable y cordial y experimentas un sentimiento de comunidad», explicó el actor. Durante el año en el que han vivido aquí han acudido a numerosos actos benéficos en Madrid y Barcelona y también recibió el premio internacional en los Goya.