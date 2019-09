Ricky Martin será padre por cuarta vez Ricky Martin. «Me encantan las familias grandes», ha señalado el cantante al anunciar su próxima paternidad EL COMERCIO Gijón Lunes, 30 septiembre 2019, 19:36

Volverá a ser padre. Por cuarta vez. Ricky Martin ha anunciado la buena nueva tras recoger el 'Premio Visibilidad' concedido por la organización Human Rights Campaign en Washington. El cantante puertorriqueño dedicó el galardón a su marido, el artista Jwan Yosef, y a sus hijos, con una emotivas palabras: «Jwan te quiero. Mis hermosos gemelos, Valentino y Matteo, os quiero con todo mi corazón, sois mi fuerza. Me inspiráis cada día y me motiváis para seguir adelante. Sois unos niños increíbles, os quiero. Y Lucía, que es la luz de mi vida«, dijo.

A renglón seguido, visiblemente emocionado, añadió: «Y, por cierto, tengo que anunciar que ¡estamos embarazados! ¡Estamos esperando! Me encantan las familias grandes«. ¡Enhorabuena!