Risto Mejide y la gijonesa Merche Torre confirman su relación: «Te amo, maldita sea»

Ya hay confirmación oficial y esta vez llega desde el propio Risto Mejide. El publicista ha compartido una foto en sus redes sociales con la gijonesa Merche Torre en Hamburgo acompañada del texto «Liebestraum», que podría traducirse como «un sueño de amor». El romance entre el presentador de 'Todo es mentira' y la asturiana está en pleno apogeo y ella misma se ha encargado de dejarlo claro en los comentarios de la publicación. «Lo inevitable siempre encuentra su manera. En Hamburgo o en el fin del mundo. Te amo, maldita sea!!!», ha escrito.

Los rumores del noviazgo entre Risto Mejide y Merche Torre surgieron hace unos días a través de un vídeo de Javi Hoyos, presentador del programa 'D'Corazón'. La gijonesa habría compartido en su cuenta de Instagram imágenes donde se podía reconocer la mano de Risto Mejide –gracias a sus pulseras, una de ellas con su nombre grabado– cogiéndole de la mano en un coche, con un paisaje montañoso –probablemente Asturias– al fondo, mientras sonaba la canción 'Love on the brain', de Rihanna.

Así es Merche Torre, la novia gijonesa de Risto Mejide

El inicio de la relación entre Risto Mejide y Merche Torre aún es una incógnita, aunque hace apenas un mes el publicista salía con Laia Grassi. Lo que sí se sabe es que hasta hace no mucho la asturiana tenía su perfil de Instagram público y había compartido alguna imagen junto al ex de Laura Escanes en un viaje por Alemania.

Aunque estudió Historia del Arte, Merche Torre, de unos 30 años, trabajaría hoy en día como agente inmobiliaria, según han podido saber algunos medios del corazón.

Cumpleaños de Risto Mejide

La relación entre Risto y Merche parece ir viento en popa. Tanto que hace plantearse si la gijonesa acompañará al publicista en la celebración de su cumpleaños, una fecha para la que solo quedan unas semanas. Será el 29 de noviembre cuando Risto Mejide cumpla 51 años.

