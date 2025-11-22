El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Rodrigo Cuevas recibe su Premio Pluma.

Rodrigo Cuevas: «Hay que sacar la pluma más que nunca»

El asturiano recibió en Madrid uno de los galardones de la Federación Estatal LGTBI+ en una gala en la que confesó su soledad de infancia: «Yo siempre fui un mariquita solitario. Pensé que a Asturias no habían llegado»

Azahara Villacorta

Azahara Villacorta

Gijón

Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:19

El arte de Rodrigo Cuevas es muchas cosas, también compromiso y reivindicación. Así que el showman asturiano aprovechó la gala de entrega de los galardones que otorga la Federación Estatal LGTBI+ para lanzar un alegato contra «la ola reaccionaria» que avanza: «Estoy muy agradecido de recibir este premio. Un premio que reivindica la pluma en un momento donde hay que sacarla más que nunca. ¡Qué viva la pluma!».

Plumas. Así se llaman justamente los premios que otorga la Federación, que ya van por su XIX edición y que tratan de «defender la cultura LGTBI+ como una forma de reivindicar derechos y visibilidad para el colectivo». Porque, tal y como explicó la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, «lo que no se nombra, ni se ve, no existe. Por eso necesitamos de la cultura para seguir naturalizando nuestras realidades, ocupando espacios y generando referentes«.

Y, para eso, junto a nuestro agitador folclórico más internacional -y «ministru de verbenas», según definición propia- recibieron sus Premios Plumas 2025 la activista Uge Sangil; la tallerista y humorista Pitu Aparicio; la artista drag Estrella Xtravaganza y la organización Plena Inclusión en una ceremonia que reunió en el madrileño Teatro Eslava a alrededor de 300 personalidades de los ámbitos activista, cultural, empresarial y político.

Un premio que al asturiano le hizo «especial ilusión», porque «es un reconocimiento de la gente del colectivo, de tu gente, la que está contigo». Un refugio y un espacio de resistencia en el que un Rodrigo Cuevas que confesó su soledad de infancia -«Yo, de pequeño, siempre fui un mariquita solitario, porque pensé que a Asturias no habían llegado»- hoy se ha convertido en referente de primera línea por «su visibilidad y reivindicación de las disidencias a través del arte y la música; por aunar la cultura rural y la diversidad de una forma rompedora; y por luchar contra el sexilio al llegar a la población LGTBI+ a través de su propia lengua minorizada, el asturianu». Porque, como resumieron sus protagonistas durante la gala, «la diversidad es una fuerza imparable».

