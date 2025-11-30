Rosalía y el rapero Trueno coinciden en el cachopo como uno de sus platos favoritos Los cantantes coincidieron durante la gira de presentación del nuevo disco de la española por Argentina

J. L. R. Domingo, 30 de noviembre 2025, 19:38 Comenta Compartir

Rosalía ha estado de gira por Argentina presentando su nuevo disco. Allí ha coincidido con el rapero local Trueno, que conoce muy bien España y en especial, su gastronomía.

Durante el viaje en coche hacia un acto conjunto estuvieron hablando de sus platos favoritos y Trueno citó el cachopo asturiano, a lo que Rosalía se sumó: «muy bueno el cachopo, sí».

A pesar de que Trueno lo define como una milanesa con otro filete de carne encima «como un sandwich», afirma que «es mejor que la milanesa napolitana argentina.

Este cuarto disco, que la catalana comenzó a escribir hace más de tres años, desató en su presentación el caos en el centro de Madrid, con amenaza de denuncia por parte del Ayuntamiento incluida. Un trabajo que se presentó en exclusiva y bajo embargo a los medios inicalmente y que acabó con su filtración a través de redes. Pero, tras una larga espera, este disco, vio la luz a principios de noviembre.

Temas

Argentina

Rosalía

Cachopo