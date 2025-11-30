El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Empata el Celta Fortuna en Avilés
Trueno y Rosalía en un coche por Argentina. TikTok

Rosalía y el rapero Trueno coinciden en el cachopo como uno de sus platos favoritos

Los cantantes coincidieron durante la gira de presentación del nuevo disco de la española por Argentina

J. L. R.

Domingo, 30 de noviembre 2025, 19:38

Comenta

Rosalía ha estado de gira por Argentina presentando su nuevo disco. Allí ha coincidido con el rapero local Trueno, que conoce muy bien España y en especial, su gastronomía.

Durante el viaje en coche hacia un acto conjunto estuvieron hablando de sus platos favoritos y Trueno citó el cachopo asturiano, a lo que Rosalía se sumó: «muy bueno el cachopo, sí».

A pesar de que Trueno lo define como una milanesa con otro filete de carne encima «como un sandwich», afirma que «es mejor que la milanesa napolitana argentina.

@truenodiary esta es la comida favorita de Trueno de España 🇪🇸 #trueno #parati #rosalia ♬ sonido original - truenodiary

Este cuarto disco, que la catalana comenzó a escribir hace más de tres años, desató en su presentación el caos en el centro de Madrid, con amenaza de denuncia por parte del Ayuntamiento incluida. Un trabajo que se presentó en exclusiva y bajo embargo a los medios inicalmente y que acabó con su filtración a través de redes. Pero, tras una larga espera, este disco, vio la luz a principios de noviembre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vídeo | Así fue el atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  2. 2 Atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  3. 3

    La carretera se cobra la vida de cinco jóvenes este domingo
  4. 4 La mujer que falleció en la canal del Texu llevaba el brazo escayolado y a su perro sujeto con una correa
  5. 5 Hallan el cadáver de un hombre bajo el viaducto de Carlos Marx, en Gijón
  6. 6

    Talleres Peláez baja la persiana en Gijón: «Qué contento estaría el abuelo si viera que el taller cierra pero estando arriba»
  7. 7 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  8. 8 La nieve vuelve a condicionar el tráfico en Asturias: estas son las restricciones en las carreteras de montaña
  9. 9 La Ruta del Cares, cerrada por un derrumbe
  10. 10

    Jugadores de 12 años de un equipo de fútbol cántabro mandan «a fregar» a su rival femenino en redes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Rosalía y el rapero Trueno coinciden en el cachopo como uno de sus platos favoritos

Rosalía y el rapero Trueno coinciden en el cachopo como uno de sus platos favoritos