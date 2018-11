Rozalén revela que fue víctima de malos tratos y abusos sexuales Rozalén. / EFE La cantante albaceteña hace públicas sus vivencias en el libro 'Cerrando puntos suspensivos' EL COMERCIO Gijón Sábado, 24 noviembre 2018, 21:13

Horas antes de la conmemoración del Día Internacional contra la Violancia sobre las Mujeres, la cantante Rozalén ha hecho público que sufrió malos tratos por parte de un antiguo novio. Lo ha hecho con motivo de la publicación de su libro 'Cerrando puntos suspensivos', en el que recoge numerosas vivencias personales.

Algunas de las escenas que relata son estremecedoras. «Hoy ha echado de casa a dos amigos porque eran antiguos amantes. Me ha metido en un cuarto en plena fiesta para preguntarme qué tengo con mi amiga, aunque no me sienta atraída por mujeres. Ha cogido mi teléfono mientras hablaba con un músico compañero y le ha preguntado cuándo dejaría en paz a su mujer», detalla al hablar de una relación sentimental marcada por los celos, los insultos, las malas formas en la que también hubo relaciones sexuales no consentidas: «Le ha sentado mal que le dijera que esta mañana me forzó, como otros días, aunque yo no quisiera, aunque me encontrara enferma... Ha comenzado a gritar, a insultar. He cogido corriendo las llaves del coche y he salido corriendo».

En otro apartado cuenta: «Hoy me ha castigado en mi casa. Anoche salí con mis amigos y he llegado cuando ya era de día. Me ha preguntado con quién, cómo, cuándo y dónde. Me ha mandado a la cama y ordenado silencio y reflexión. No lo acompañaré en el plan de la noche ni sabré de él en dos días. Yo he aceptado mi culpa y cumplido mi castigo».

El relato de Rozalén, en otro punto, incide en los insultos: «Hoy me ha llamado 'loca, bicho, mala, fea, gorda...', aunque más tarde en pleno acto sexual me ha llamado 'diosa'».

Tras desvelar estas duras experiencias, la cantante albaceteña ha querido transmitir un mensaje optimista a quienes soportan situaciones similares. Un día, dijo, «se quitó la venda» y acabó con esa relación: «Hoy lo he expulsado por fin de mi hogar y de mi vida».