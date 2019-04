Sara Sálamo carga contra Victoria's Secret por considerar 'curvy' a una modelo que pesa 55 kilos Sara Sálamo 12/09/2018 / EFE La actriz critica la política de modelos de tallas grandes de la firma de lencería americana EL COMERCIO Gijón Martes, 16 abril 2019, 21:26

La polémica de Victoria's Secret y sus modelos 'curvy' ha sido muy criticado en redes sociales, desde que la semana pasada la famosa firma de lencería anunciara el regreso de la modelo Barbara Palvin como nueva modelo «plus size» (de talla grande).

La noticia armó un gran revuelo en todo el mundo ya que esta mide 1.75 metros y pesa 55 kilos, sus medidas, de 87-58-89, apenas superan dos centímetros los estándares establecidos por la firma americana. La marca ha presumido del «gran paso» que suponía incluir perfiles más «diversos» entre sus modelos, pero no se ha visto así de puertas hacia fuera. La indignación ha sido máxima.

La indignación ha sido máxima. Una de las personas que ha estallado abiertamente en las redes sociales ha sido la actriz, modelo y pareja de Isco Alarcón, Sara Sálamo. «Se me revuelve el estómago de la cantidad de titulares que leo vanagloriando que Victoria's Secret ha contratado a una modelo curvy. ¿Una modelo curvy? ¿Una chica que mide 1,75 y pesa 55 kilos? En serio, esto es realmente preocupante. Sobre todo, para nuestra juventud»

Se me revuelve el estómago de la cantidad de titulares que leo vanagloriando que Victoria Secret ha contratado a una modelo Curvy.

¿Una modelo curvy? ¿Una chica que mide 1.75 y pesa 55kg?

En serio, esto es realmente preocupante. Sobre todo para nuestra juventud. pic.twitter.com/5EKvU4FJZt — Sara Sálamo (@SaraSalamo) 12 de abril de 2019

«Basándonos en las modelos que fichan las marcas, no me extraña que para ellos esta chica sea 'curvy', ya que suelen ser mujeres de delgadez extrema. Objetivamente esta modelo está DELGADA, algo más saludable, pero punto. Lo importante es educar en la diversidad para que esto no afecte», respondía un usuario. Esta es solo una de las respuestas de sus seguidores, que han aplaudido su reflexión.