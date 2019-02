Sofía Suescun es la cuarta expulsada de 'GH DUO' «Tengo un espíritu ganador, pero también tengo que aprender a perder. Estoy un poco triste la verdad» Viernes, 8 febrero 2019, 09:50

Este jueves, Sofía Suescun, que ganó consecutivamente 'GH' y 'Supervivientes', se ha convertido en la cuarta expulsada de 'GH DUO'.

Al poco de empezar se mostraron los porcentajes ciegos de las votaciones, que demostraron que la decisión estaría reñida hasta el último momento: 45,1% y 54,9%.

Jorge Javier conectó con la casa y los concursantes empezaron a dar su opinión sobre quién debía quedarse y por qué. También, por supuesto, fue momento para duros reproches entre las dos nominadas: «eres capaz de todo por seguir aquí», «te aprovechas de cualquier cosa que te pueda beneficiar», «eres mala y venenosa»... A Suescun se le veía especialmente afectada, no pudiendo contenerse las lágrimas y lamentándose por no haberse ganado el cariño de la audiencia. «Estoy mal. La he cagado en dejarme llevar», se decía Suescun, la reina de los realities.

Los siguientes en enzararse en una áspera discusión fueron Antonio Tejado e Ylenia, ya que a esta última le parecía muy mal el comportamiento del primero con su expareja y su tonteo con María Jesús. «Tú eres experto en abandonar realities », se burló Ylenia, «le has hecho la vida imposible a tus exparejas. Le jodes la vida a tus novias, eres un personaje. Tienes el título de falso. Estás aquí por ser sobrino de...». El presentador tuvo que poner orden para evitar que la cose fuese a mayores.

Tras esta ronda de gritos llegó la hora de la verdad y Suescun y María Jesús se despidieron de sus compañeros para poner rumbo a la sala de de expulsiones. «Para mí ser expulsada sería una especie de castigo por no haber hecho las cosas de manera correcta, sobre todo por mi tema con Alejandro», le contó Sofía a Jorge Javier. El presentador, tras marear un rato la perdiz, abrió el sobre con el nombre de la expulsada, que resultó ser Sofía Suescun. Desde plató el público aplaudió la decisión. «Me esperaba salir expulsada», reconoció.

A quien peor le sentó conocer esta noticia fue a Alejandro Albalá, que se puso a llorar nada más saber que Sofía había sido expulsada. «La audiencia decide quién se va y quién se queda y hay que respetarlo. Veía muy claro que ella se iba. La he visto muy sola en la pelea», se resignó, «me quedo como solo». Cuando la expulsada llegó a plató le dijo a Jorge Javier que tenía «un espíritu ganador, pero también tengo que aprender a perder. Estoy un poco triste la verdad».

«Lo que te ha pasado es un ejemplo de cómo es la televisión», reflexionó el presentador, «en junio entrabas en este mismo plató como campeona de 'Supervivientes' y ahora mira...Tienes que pensar que cada reality es nuevo y lo que te sirve en uno no te sirve en otro. Creo que has pagado la excesiva profesionalización del reality».

La velada terminó con tres nuevos nominados, candidatos a abandonar el concurso: Yoli, Fortu Sánchez y Raquel Lozano. De ellos tres saldrá el próximo expulsado de 'GH Dúo'.