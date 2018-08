Sofía Suescun y Jesús Oviedo habrían tenido un romance «Hasta que no lo diga ella, yo no voy a decir nada. No cuento nunca lo que he hecho con nadie», dice el cantante EL COMERCIO Gijón Viernes, 3 agosto 2018, 13:19

Sofía Suescun, la ganadora de 'Supervivientes' vuelve a ser protagonista del cotilleo tras los rumores de su posible aventura con Jesús Oviedo, integrante del grupo de música 'Gemeliers'.

El músico afirmó en una entrevista en 'Sálvame Diario' que colocaban a Sofía entre la espada y la pared con una nueva infidelidad a Alejandro Albalá: «Si algo se ha dicho, mentira no es», declaró el cantante. «Hasta que no lo diga ella, yo no voy a decir nada. No cuento nunca lo que he hecho con nadie», finalizó.

Jesús afirmó que se habían conocido en una discoteca de Madrid, entre septiembre y octubre y que fueron dos o tres veces las que se vieron.

Por su parte, la concursante de dos reality por el contrario, no ha afirmado ninguna relación con el joven: «Parece que a la gente le hace ilusión decir que ha estado con Sofía Suescun, me sorprende pero el tema ya me cansa», comentó Sofia, a lo que también añadió que estaba muy cansada de que se hablase de su relación con Albalá y que no estaba dispuesta a continuar hablando de su vida.