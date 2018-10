El sorprendente nuevo aspecto de Chicote con 31 kilos menos Chicote en la presentación del programa de la sexta 'Te Lo Vas A Comer' el pasado mes de septiembre.. / EL CORREO El cocinero ha acudido al programa 'Liarla Pardo' en el que ha dejado anonadada a la presentadora EL COMERCIO Gijón Domingo, 14 octubre 2018, 23:27

El chef Alberto Chicote ha acudido este domingo al programa 'Liarla Pardo', en La Sexta, con un nuevo y sorprendente aspecto tras adelgazar 31 kilos. La presentadora Cristina Pardo se quedó anonadada.

«Quiero que me digas dónde te has dejado a la otra mitad de Chicote», le ha soltado Pardo nada más verle.

«Hicimos un programa aquí y aprendes a comer mejor, hacer mas ejercicio... Es cuestión de ir siguiendo», ha explicado el chef.

«No saben ustedes cómo está Alberto Chicote, y eso que la tele engorda», ha continuado la presentadora del espacio, que ha lanzado una insinuación: «No sé si ha tenido que ver con los disgustos en la grabación».

'¿Te lo vas a comer?' es el nuevo espacio que protagonizará Chicote a partir de la próxima semana y al que se refería la periodista. «No sé si tendrá que ver pero si me he llevado disgustos porque hemos ido a sitios que no nos han llamado», ha respondido el cocinero.