Suenan campanas de boda asturianas: Pelayo Díaz se casa

El estilista y su pareja Gal Marom anuncian su compromiso con foto del anillo incluido

S. V.

Sábado, 30 de agosto 2025, 19:23

Después de presentar públicamente a su pareja y demostrar que está de lo más enamorado de su chico, Pelayo Díaz anuncia un nuevo paso en la relación. Sí, el asturiano pasará de nuevo por el altar. Suenan campana de boda entre el estilista y su pareja, Gal Marom.

Como buen influencer en estos tiempos que corren, Pelayo Díaz ha compartido la buena noticia con una publicación en Instagram luciendo anillaco y un post en el que se podía leer «Por supuesto, he dicho que sí». El lugar elegido para este compromiso fue durante su viaje a Grecia aunque cabe recordar que la pareja lleva tres años viviendo aventuras juntos, y si no, que se lo digan al propio Pelayo tras su paso por Honduras.

Si alguien se lo pregunta el asturiano y Gal Marom se conocieron durante una fiesta y actualmente están en lo mejor de su relación. De hecho durante la emisión de 'Supervivientes' el propio Pelayo llegó a decir que quería todo con él, incluso habló de la posibilidad de tener hijos. Fue el exmarido del estilista, Andy McDougall quien hizo un poco de carabina incluso en aquel evento en el que se conocieron. Los tres se llevan de maravilla.

De hecho el suyo fue uno de los primeros mensajes que recibió la publicación del compromiso: «Quién nos iba a decir que un día estaría felicitando a mi ex por su compromiso… y con tanta alegría. Qué afortunados son de haberse encontrado y qué afortunado me siento de poder celebrarlo con ustedes. Los quiero», escribió. Sus compañeros de la isla no tardaron en felicitarle, así como tampoco creadores de contenido y personalidades como Dulceida, Paula Ordovás, Marta Torné, Verónica Ferraro, Miguel Ángel Nicolás o Frank Blanco, entre otros.

