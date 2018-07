Susanna Griso, agobiada por 'paparazzis' Viernes, 27 julio 2018, 04:58

La expectación que su reciente adopción de una niña de Costa de Marfil ha causado en la prensa del corazón le ha superado. Susanna Griso ha confesado estar «angustiada» por los 'paparazzis'. «Siempre he sabido lidiar con las cuestiones personales, y se me ha respetado el ámbito familiar. Siempre he puesto ese límite, y hasta ahora se había respetado, pero en estos últimos meses lo he perdido», ha dicho la presentadora de 'Espejo Público'.