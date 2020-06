Tamara Falcó cuenta cómo perdió quince kilos Tamara muestra su pérdida de peso. / T.F. La empresaria ha posado en bikini, mostrando su nueva figura CARLA COALLA Viernes, 26 junio 2020, 15:35

Tamara Falcó ha mostrado su nueva imagen, tras haber perdido los quince kilos que ganó en el año 2016, cuando el hipotiroidismo que sufría la hizo ganar peso. Su cambio físico no pasó desapercibido para los medios, que se hicieron eco de la metamorfosis de la hija de Isabel Preysler. Lo mismo que ha sucedido ahora, tras volver a lucir su cuerpo en bikini, con una figura muy diferente a la de años atrás.

Su evidente pérdida de peso (ha adelgazado quince kilos desde entonces) ha provocado que los seguidores de Tamara Falcó le pregunten la forma en la que ha logrado recuperar sus medidas. Un camino del que la diseñadora está muy orgullosa y que no le ha importado narrar: «Es una pregunta compleja que me hacéis muchas y la verdad es que un sobrepeso se puede deber a muchas situaciones distinta. Yo no soy médico entonces no me atrevo a aconsejarte, lo que sí te digo es que yo no paré hasta lograrlo, aunque tuviera altibajos y siempre en manos de profesionales. Ánimo, que tú puedes. Mira, yo he bajado175.

Tamara Falcó, que sufrió la pérdida de su padre, Carlos Falcó, hace unos meses, se ha refugiado en el trabajo, así como en la familia, para superar los momentos difíciles. Tamara se ha convertido en una cotizada 'influencer', además de haber heredado uno de los títulos de su padre, el de marquesa de Griñón.