Tamara Gorro denuncia el indignante episodio sufrido por una mujer
Martes, 13 agosto 2019

Tamara Gorro ha vuelto a sacar la cara en Instagram en defensa de una persona con cuya historia se ha quedado impactada. Se trata de Katrin, una joven que ha relatado su particular historia para poner en conocimiento de todos el episodio que le tocó vivir. «Tengo la necesidad de contar una experiencia bastante desagradable en un establecimiento. Nunca me ha gustado quejarme del servicio de los sitios, porque creo que todo el mundo puede tener un mal día y es normal, pero lo de hoy me ha parecido insultante. He ido al establecimiento para hacerme las uñas de la mano y he preguntado si el precio sería más reducido, ya que me falta la mano izquierda, a lo que la chica que me atiende me responde que no...».

Así ha comenzado el relato de Katrin, que ha terminado confesando que «no me han dejado explicarme y seguían riéndose y hablando en alto como si yo estuviera intentando aprovecharme de mi minusvalía». Un relato del que Tamara Gorro ha querido hacerse eco: «Me parece indignante. Estoy 100% contigo, considero que en esta sociedad todavía hay mucho que aprender. Por suerte contamos con gente como tú, que nos da lecciones de vida simplemente con unas palabras».

No es el único altercado al que Tamara Gorro ha tenido que hacer frente en los últimos días, pues la 'influencer' también se ha visto envuelta en medio de una polémica al salir en defensa de la gestación subrogada. Recordemos que ella y su marido, el futbolista Ezequiel Garay, recurrieron a un vientre de alquiler para tener a su hija.