Tania Llasera revienta las fotos de los paparazzi en la playa Tania Llasera. / Instagram de Tania Llasera La presentadora ha vuelto a lucir sus curvas en Instagram CARLA COALLA Viernes, 9 agosto 2019, 20:10

Tania Llasera experimentó un evidente cambio físico tras dejar de fumar, con el objetivo de limpiar su cuerpo antes de quedarse embarazada. Así lo explicó mediante su perfil de Instagram después de haber tenido que soportar numerosas críticas que atacaban, directamente, a sus «kilos de más», pues los usuarios no se cortaron a la hora de ensañarse con ella. Eso sí, Tania supo dar carpetazo a quienes se metían con ella, llegando incluso al insulto, reivindicando que prefería estar sana sin fumar a mantener sus medidas antiguas.

Desde entonces, Tania Llasera ha presumido de físico en muchas ocasiones, sabedora de que el cambio de su cuerpo, al que también obedecen los dos embarazos que ha pasado en los últimos años, no la hace perder ni un ápice de belleza. Pero sobre todo la presentadora ha dejado claro que se encuentra encantada con su cuerpo, el que ha vuelto a definir como «cuerpo real» en su último posado.

«'Posado por sorpresa' le voy a llamar a esto, hago uno hoy (principio de vacaciones) y haré otro en una semana, al final de las vacaciones. De esta manera mato 2 pájaros con la misma piedra: 1. Enseño lo que hay (posando viva pero se aprecia la celulitis y masa y no quiero quitarlo porque es mío) #Realbody y es sano que se vea que aquí tengo de todo y estoy más sana que una pera. Y 2. Reviento las fotos de los paparazzi en la playa (veremos si esto funciona porque el año pasado estaba en la playa en pleno #arggg y no he adelgazado ni un gramo ni pienso)», ha escrito Tania Llasera al lado de las fotografías que ha publicado ligera de ropa.