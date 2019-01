La tensa entrevista a Cristina Pedroche en Antena 3: «No vengo a que me echéis a los leones» La presentadora se mostró muy molesta en 'Espejo Público' con los comentarios sobre su vestido y su discurso feminista en las Campanadas EL COMERCIO Gijón Jueves, 3 enero 2019, 23:47

Cristina Pedroche está más que acostumbrada a las críticas. La colaboradora de 'Zapeando' fue la elegida de Antena 3 para, por cuarto año consecutivo, para despedir el año desde el balcón de la Puerta del Sol en las tradicionales campanadas de Fin de Año. Pero lo que no esperaba es comenzar el año recibiendo críticas en su propia cadena.

La vallecana estuvo este miércoles en 'Espejo Público0' donde se enfrentó a una tensa entrevista en la que se mostró visiblemente indignada. «Creo que estabas estupenda incluso con capa, pero me gustaría escuchar tu opinión sobre la supresión de trabajos como el de las azafatas de Fórmula 1 y el motociclismo, que también lucen los encantos que tienen», le preguntó Antonio Naranjo. Y ella respondió rotunda: «Estoy aquí para hablar de mí y promocionar mis Campanadas... ¿o para meterme en más polémicas?. Vengo a 'Espejo público' porque siento que es un programa de mi casa en el que ayudáis, me arropáis, no para que me lancéis más a los leones, porque si no yo me quedo en mi casa».

La tensión fue a más. Cuca Sales, sustituta de Susanna Griso durante el periodo navideño, cuestionó a la presentadora sobre su capacidad de decisión en el vestuario que luce esa noche. «¿Cómo? Es que de verdad, o sea ya... bueno. Yo decido todo, el guión, me meto hasta en realización, soy superperfeccionista y necesito que esa noche salga todo perfecto», respondió una Pedroche a la defensiva. Tampoco le sentaron nada bien las dudas sobre su mensaje feminsta. El mensaje que tiene que quedar es lo que dije, lo haga con ese vestido o lo haga así vestida. No es mi problema que la gente tenga la mente calenturienta», zanjó.

Al margen de la polémica, lo cierto es que la pareja formada por Cristina Pedroche y Alberto Chicote volvió a despuntar en la úlitma noche del año al cosechar un estupendo 21,7% de cuota de pantalla. Las campanadas de Antena 3 obtuvieron su mejor cuota de pantalla en Asturias, donde la cadena fue líder con un espectacular 44,0% de cuota de pantalla.