Terelu Campos anuncia que tiene que someterse a una tercera intervención «Sería ridículo por mi parte no dejar que se acabara el trabajo», explicó EL COMERCIO Gijón Domingo, 13 enero 2019, 13:18

Terelu Campos volvió este sábado a los platós de televisión. La colaboradora regresó al programa de Telecinco 'Sábado Deluxe', para narrar su calvario desde que recibió la noticia de que padecía un nuevo cáncer de mama hasta que decidió someterse a una doble mastectomía. «Hablar del dolor nunca es cómodo», confesaba.

Terelu se sinceró cara a cara con Jorge Javier Vázquez y después respondió a las preguntas de los colaboradores. Lo que no esperaban, era la noticia que tenía preparada, y es que tendrá que someterse a una tercera intervención quirúrgica que es «absolutamente necesaria». «Forma parte de lo que ha ocurrido, formaba parte de lo previsto», aseguró. «Es una cuestión en parte estética. Después de todo lo que he pasado no me puedo quedar hecha un horror, hay que re modelar, arreglar, sacar grasa... inyectarla en las zonas necesarias», explicó la colaboradora.

«Sería ridículo por mi parte no dejar que se acabara el trabajo», explicaba la colaboradora, que confesó que «es natural que haya que hacerla». Pese a todo no pierde la sonrisa, aunque lo cierto es que aún no ha superado del todo el duro «infierno» que ha vivido.