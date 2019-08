Toñi Moreno, en el hospital tras una caída Toñi Moreno confirma que está estupendamente. / Instagram de Toñi Moreno «Estamos las dos estupendamente», ha desvelado luego, confirmando que solo se trataba de un susto CARLA COALLA Lunes, 12 agosto 2019, 20:44

No es el primer susto que se ha llevado Toñi Moreno desde que anunciara que, a sus 46 años, estaba embarazada de su primer hijo. La presentadora de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha tenido que volver al hospital tras una inoportuna caída de la que, por suerte, tanto ella como su bebé han salido ilesas. El suceso se ha producido durante las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda, en las que la organización le ha otorgado un reconocimiento que ella ha recogido emocionada.

Por desgracia, la alegría se ha visto rápidamente empañada por el susto de que la caída que ha sufrido hubiera afectado a su embarazo, motivo por el que Toñi Moreno se ha desplazado rápidamente al hospital. Allí la han examinado y le han notificado que se encontraba perfectamente y que todo había quedado en un susto, lo que ha supuesto un alivio para la presentadora.

Tras saber que estaba perfectamente, Toñi Moreno ha publicado un mensaje en sus redes sociales agradeciendo la distinción: «Espero ser merecedora de este reconocimiento por parte de las @carrerassanlucar y ser una digna embajadora. Fue un día accidentado porque acabé en el hospital por una caída tonta, pero prometo compensaros». Un mensaje controvertido que se ha visto obligada luego a aclarar: «Me preguntáis todos cómo estoy. Ya me véis, con la nariz de Mr. Potato. Jajajajajajajaja. Y como si me hubiera atropellado un camión!!! Perdí el equilibrio y aterricé como pude... Pero estamos las dos estupendamente. Gracias por preocuparos. Me voy a tomar unos días de descanso... Besos y os quiero».