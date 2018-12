Toñi Moreno: «Cada vez me cuesta más llorar» La presentadora vivió esta semana su primera final en directo de 'Mujeres y hombres y viceversa' EL COMERCIO Sábado, 1 diciembre 2018, 17:04

«Hoy me había dicho el director que iba a llorar, y yo dije que no porque cada vez me cuesta más…». Son palabras de Toñi Moreno durante su primera final en directo como presentadora de 'Mujeres y hombres y viceversa'.

Parece que la presentadora le ha pillado ya el punto a los tronistas y está cómoda en su nuevo puesto. Tras la final que protagonizaron esta semana Maira y Marco, Moreno escribió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que se muestra agradecida con los concursantes: «Uno se cree más listo que el amor y está convencido de que es capaz de dominar algo, de planificar cuándo, de decir hasta dónde... ¡Estos chavales me están enseñando que no tengo ni idea! Gracias al equipo de 'MYHYV' por una final preciosa».