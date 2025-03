Toñi Moreno habla abiertamente de su depresión postparto

ELCOMERCIO.ES Lunes, 9 de marzo 2020, 16:33 Comenta Compartir

Toñi Moreno acaba de cumplir el que había confesado era uno de sus mayores sueños: convertirse en madre. Lo ha hecho a los 46 años en solitario, pero la presentadora tenía claro que, a pesar de las dificultades que ello entrañaba, saldría adelante. Ahora, con la pequeña Lola ya en sus brazos, y cuando acaba de regresar al trabajo, la gaditana se ha sincerado sobre las dificultades que está atravesando como madre primeriza.

«Cuando vi a la niña me entró un miedo que se tradujo en una crisis de ansiedad. Me tuvieron que llevar al hospital porque sentía que no estaba preparada» confiesa, y no tiene reparos a la hora de hablar de la depresión posparto: «No sabía lo que me pasaba, pero solo tenía ganas de llorar. Me llevé una semana llorando por la mañana, por la tarde y por la noche. Eso de la depresión posparto es así. Llamé a una psicóloga para que me ayudara. No me sentía con fuerza para seguir yo sola», cuenta en un vídeo publicado en su canal de Mtmad, nuevo proyecto en el que se ha embarcado.

Tras ponerse en manos de profesionales, Toñi Moreno también ha tomado una decisión que afecta no solo a su cuerpo sino también a su salud: «Hoy empieza realmente mi reto 'Dos vidas'. Quiero cambiar mis hábitos, aprender a comer sano, incorporar el deporte como parte de mi rutina... y recuperar la salud», escribe junto a una fotografía en relación con su nuevo canal de vídeos.

«Nunca es tarde para marcarte nuevas metas, y hoy comienzo a caminar para tener calidad de vida», reflexiona, al tiempo que confiesa estar muy motivada con el proyecto: «Quiero hacer deporte con mi hija cuando crezca, y que tenga una madre ágil. Sé que lo voy a conseguir porque voy a poner todo de mi parte. Os invito a que me acompañéis y, si os apetece, hagáis el reto conmigo». La televisiva va a compartir cada «paso» de su reto en el canal de Mediaset. «Lo hago por aquí porque si no me comprometo públicamente, sé que me faltará voluntad», concluye.

Y es que el mismo día en que confesó haber sufrido depresión posparto, también contó que le estaba resultando muy difícil aceptar los cambios de su cuerpo: «Físicamente no estoy en mi mejor momento. La barriga me la vais a ver. No te sientes guapa, no te sientes bien». Es por ello que ahora ha decidido emprender una vida mucho más saludable y activa, lo que le ayudará también a poder seguir el frenético ritmo que exige una niña pequeña.