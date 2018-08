El último cambio de look de Kiko Rivera «Me he mirado al espejo y me he asustado» EL COMERCIO Gijón Viernes, 17 agosto 2018, 18:15

Kiko Rivera ha sorprendido a sus seguidores con un espectacular cambio de look. El hijo de Isabel Pantoja publicó este jueves en Instagram una fotografía en la que aparecía con bigote. «No sé si dejarme este nuevo look... ¿que pensáis?», preguntó a sus fans. «Sé que parezco Cantinflas pero mola», escribía.

Aunque recibió comentarios tanto a favor como en contra, el DJ dterminó quitandosé el bigote a las pocas horas. «Me he tenido que quitar el bigote... cuando me he levantado y me he mirado al espejo yo mismo me he asustado porque no me acordaba que me lo había dejado».

El bigote no es el único cambio de Kiko Rivera, que este verano ha presumido de peso tras haber conseguido adelgazar gracias a una operaciónde reducción de estómago.