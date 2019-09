«No he tenido el valor de llamar a la viuda de Quini para darle el pésame» Domingo, 22 septiembre 2019, 04:03

-¿Se está quedando Gijón sin referentes con la muerte de Arturo Fernández y Quini?

-Han sido dos amigos entrañables que se nos han ido para siempre. Tengo millones de anécdotas con cada uno de ellos. Fíjese que aún no he tenido el valor para llamar a la viuda de Quini. La quiero mucho, pero no he tenido ni fuerza ni coraje para enfrentarme a la dura situación de darle el pésame y recordar con ella la figura de su marido.

-Seguimos soñando con el ascenso del Sporting.

-Nadie se ha ocupado ni preocupado de conocer a fondo la otra cara del Sporting, que es su consejo de administración. O la entidad cambia o nunca tendrá un proyecto duradero en Primera División.

-¿Qué le ha parecido la destitución de Marcelino?

-No existen los caballitos blancos, todos los que han venido de fuera al fútbol español han venido aquí a montar su negocio. El del Málaga quería hacerse con las obras del puerto, el de Valencia quiere levantar media ciudad. En cuanto se les ha dicho que no, se han olvidado de los objetivos deportivos.