Mary Paz Pondal: «Soy feminista y también machista» La actriz Mary Paz Pondal, esta semana, en Oviedo. / MARIO ROJAS El verano de... Mary Paz Pondal (Actriz) «Llevo dos meses de vacaciones en Asturias y cogí ocho kilinos. Es lo único malo de esta tierra: que se engorda» A. VILLACORTA OVIEDO. Domingo, 26 agosto 2018, 00:50

Mary Paz Pondal (Oviedo, 1942) adora los sombreros. Y con uno de ellos se presenta, dispuesta a posar para EL COMERCIO como solo saben hacerlo las estrellas: con una sonrisa perfectamente estudiada. La actriz levanta el ala de su panamá a punto de despedirse de su verano asturiano -que nunca perdona- y volver a Madrid, donde marchó siendo casi una niña, decidida a triunfar de la mano de su madre. Los éxitos en cine, teatro y televisión no tardarían en llegarle a esta mujer que, en últimos tiempos, cambió el celuloide por actuaciones en las que recitaba a los clásicos y que, por el camino, también se convirtió en empresaria de la escena. Un currículum de impresión que sus fans no olvidan y, de hecho, hoy la encontramos junto a un admirador cinéfilo que ha viajado desde Sevilla solo para conocerla y que, como muchos otros, le envía muestras de devoción a través de las redes.

-Vemos que sigue al pie del cañón.

-Las actrices siempre estamos ahí, aunque los espectáculos sobre Lorca, Machado y Miguel Hernández los he aparcado de momento. Ahora lo que he hecho ha sido pasar dos meses maravillosos en Asturias en los que cogí ocho kilinos. Es lo único malo de esta tierra: que se engorda. Nunca fumé ni bebí. La comida es mi único vicio. Y, además, tengo un problema: que me gusta todo (Risas).

-¿Qué tiene Asturias que siempre regresa?

-Toda esta tierra me llega al corazón. En Oviedo nací y en Gijón tengo un piso ahora porque un chapuzón en verano siempre apetece. Gijón tiene los recuerdos de mi infancia, cuando mi madre me llevaba a la playa.

-¿Recuerda cuándo le dijo eso de: «Quiero ser artista»?

-De muy niña, yo ya recitaba por toda Asturias. Gané todas las copas y los premios que se podían ganar y todo el mundo le decía lo bien que lo hacía. Así que nos fuimos a Madrid, aunque yo, hija única y consentida, era terriblemente tímida. Entonces tenía unos cuantos años menos y unos cuantos kilos también (Risas). Era lo que llamaban una tía buena.

-¿Y su padre?

-Él era un hombre maravilloso. Tenía un estanco y no hacía otra cosa que trabajar y querernos.

-Le tocaron los años del destape. ¿Cómo fue aquella época?

-Al principio, acababa de salir de las Dominicas y era muy reservada. De enseñar, nada de nada. Perdí muchas oportunidades. Incluso la de hacer de protagonista con Alain Delon. Solo me atreví a partir de unirme a Fernando, mi compañero en la vida, mi marido, con el que estuve casi treinta años. Él era un hombre de teatro, me animó y no me arrepiento de nada. Nunca hice un desnudo integral, pero sí: enseñé el pecho muchas veces. Que, por cierto, lo sigo teniendo estupendo. Yo creo que es genética (Ríe).

-Ahora que muchos casos de acoso por fin salen a la luz, usted desveló en EL COMERCIO que un productor italiano se le «abalanzó como un tigre» en un coche.

-Así fue. Pero también hubo varios que intentaron aprovecharse aquí en España. No te voy a dar nombres porque son muy conocidos. En concreto, me acuerdo de un productor que ya ha muerto y que me invitaba a salir y yo, nada. Era muy jovencita.

-¿Perdió muchos papeles por no acostarse con ellos?

-Sí. Hombre, así de claro nunca me lo dijo nadie, quizá porque nunca di pie para ello. Pero me ha pasado lo de tenerme ya contratada, con los trajes probados para hacer la película y, como me negaba a ir a cenar con ellos, al día siguiente decirme que ya no la hacía. Cosas así.

-Muchas actrices se están atreviendo a denunciar.

-Claro, natural. Yo las apoyo.

-¿Es usted feminista?

-Sí. Soy feminista y también machista, porque apoyo también a los hombres. Apoyo al ser humano. Pero como las mujeres estamos en inferioridad todavía... a ellas, todavía más.

-¿Cómo era el oficio durante el franquismo?

-Había censura, pero yo no lo pensaba. En aquella época, yo hacía mucha televisión y alguna vez llegaban a cerrarme un poquito el escote.

-¿Hay que sacar los restos del dictador de Cuelgamuros?

-Que hagan lo que quieran. Me da exactamente igual. En política no me meto.

-En aquellos años oscuros, incluso recibió ofertas de Hollywood.

-Claro. Tuve ofertas en muchos sitios porque fue una época de cine impresionante. Hacía una película detrás de otra. No daba abasto.

-¿Y si ahora la llamase Almodóvar?

-Depende del personaje. Tampoco le iba a decir que sí a la primera. Lo importante es que sé que me recuerdan. Aunque sea haciendo de la 'Pepa' o de la 'Cuchi'. Y sé que he trabajado con Buñuel en 'Tristana', que es un gran orgullo para mí. Para que volviese, tendrían que ser un director y un papel que me gustasen mucho. Y luego, yo, como empresaria, estoy acostumbrada a que me hagan la pelota y a ganar un dinero que, lógicamente, no te lo pueden pagar si te contratan.

-¿Ha ganado mucho?

-Pues sí. Sobre todo, con las coproducciones. Para qué te voy a decir que no. Yo, con 26 años, aparte de tener un piso en la calle Recoletos, compré otro en la Castellana que luego vendí para hacer el chalé en Boadilla donde ahora viven mi hijo y mis nietos.

-¿Y se ha dado muchos caprichos?

-Sí. Tengo mis visones, mis joyas y todo lo que puede desear una mujer, gracias a Dios. He tenido la suerte de que me ha ido muy bien.

«En Facebook está todo»

-¿Lo de los admiradores que mandan anillos de brillantes es una leyenda urbana?

-Eso debe ser más bien a las vedetes de revista. A las del teatro no nos mandaban nada (Ríe).

-¿Ni flores?

-Eso sí. Me acuerdo de un espectáculo que hacíamos Rocío Jurado y yo. Era una persona maravillosa y muy guapa y nos convertimos en uña y carne. Coincidimos en una obra de los Álvarez Quintero y teníamos muchísimos admiradores que, si a una le mandaban flores, a la otra más (Ríe).

-¿Le queda sitio para el amor?

-No. Ni quiero. Amistades, sí. Porque el amor puede estropearse, pero la amistad no. Yo nunca he sido una mujer de demasiadas amistades, pero estoy intentando corregir esa faceta que no fue buena en mi vida.

-¿Planes de futuro?

-Tengo que volver enseguida a Madrid, porque los académicos tenemos que ver las películas para votar con criterio. Y me he apuntado a clases de informática. Soy una mujer que quiere estar al día y en Facebook está todo.