El cantante mexicano Vicente Fernández rechaza un trasplante por temor a que el donante fuera gay El cantante mexicano Vicente Fernández «Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto» ha declarado en un programa del país azteca EL COMERCIO Gijón Viernes, 10 mayo 2019, 08:38

El cantante mexicano Vicente Fernández, figura de la música ranchera en el país azteca y padre del cantante Alejandro Fernández, ha rechazado recibir un trasplante de hígado por temor de que el donante fuera homosexual o drogadicto.

Así lo ha puesto de manifiesto el periódico 'Excélsior', que recoge las polémicas declaraciones que el músico ha realizado al programa 'Primera Mano'.

«Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: «Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto», ha afirmado el músico.

El cantante estaba en plena gira cuando le diagnosticaron un cáncer de hígado, que le obligaba a suspenderla. Poco tiempo después, el equipo médico del hospital de Houston donde le estaban tratando le avisaba de la existencia de un donante.

Sin embargo, pese a que ya tenían listo el órgano para el trasplante, Fernández decidió no someterse a cirugía. «No me querían dejar salir, me dijeron: «Es que ya encontramos su hígado compatible, ya viene el oncólogo. Me vestí y me iba a salir cuando me dicen: Por favor Don Vicente, váyase en la silla de ruedas, porque si le pasa algo nos cierran el hospital. Me subí a la silla y llegando la camioneta me fui», ha declarado.

Vicente Fernández ha concluido la entrevista televisiva diciendo que fue en Chile donde finalmente le realizaron la cirugía con ayuda de un robot.

En agosto del 2018, Vicente Fernández lanzó su disco 'Más romántico que nunca', la primera producción discográfica desde que se retiró de los escenarios en 2016. A lo largo de más de 50 años de carrera, Vicente Fernández tiene a sus espaldas más de 70 millones de discos vendidos, 25 películas, 8 premios Grammy latinos y 3 Grammy.