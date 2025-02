Cuco Suárez, censurado por las redes

A. VILLACORTA Sábado, 2 de noviembre 2019, 02:42 Comenta Compartir

La imagen de Cuco Suárez como su madre lo trajo al mundo -todo un clásico- no ha gustado nada a las redes sociales, que acaban de censurar el último videoclip del grupo Zem, protagonizado por el artista plástico lavianés.

Todo empezó cuando el líder de la banda -con un estilo muy próximo al jazz contemporáneo y al rock progresivo-, el ovetense Xuan Zem, le propuso a Suárez participar en el vídeo que pone imágenes a su tema 'Jump hour'. Una propuesta que casi inmediatamente recibió un 'sí' del 'enfant terrible' del arte asturiano. Porque, además, Suárez ya había protagonizado otro de los videoclips del grupo.

Así que se pusieron manos a la obra a la vera del Nalón y el resultado es una historia con toques surrealistas en blanco y negro grabada con un teléfono móvil en el que el lavianés aparece desnudo junto al también artista Israel Sastre (el malo de esta peli) y las hermanas Inés y Silvia («así, sin apellido»).

Cuatro personajes para un vídeo cuyo guion corrió a cargo del propio Xuan Zem, mientras que la producción está firmada por David Morei, y que solo ha resistido tres días frente al afán censor antes de ser retirado por YouTube y Facebook. Tres días en los que, según cuenta Xuan Zem, «recibió unas 2.000 visitas diarias solo en YouTube».

Suárez, «recién llegado de Suiza de ver a la familia», recibió ayer la noticia de la retirada del videoclip a través de EL COMERCIO sin demasiada extrañeza: «Estamos en una época en la que se censura todo y no lo entiendo». Pero no se resigna. «Nos estamos volviendo muy carcas», cargó Cuco, famoso por su arte inclasificable y provocador. «Tanto, que, si estuviésemos en los ochenta, esto no habría pasado. Hoy sería imposible, por ejemplo, que Almodóvar rodase 'Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón'».

Y, además, añade, «hay una doble vara de medir muy peligrosa. Esa en la que en la tele se permiten todo tipo de programas pornográficos, como muchos de los que hace Telecinco, pero luego ven un desnudo artístico y lo censuran».

«Esto no puede ser», añade Xuan Zem, que tampoco piensa darse por vencido: «Hemos vuelto a subirlo a Facebook, a ver cuánto tardan en volver a quitarlo, y también está ya en Vimeo». Y, como ya se sabe que lo que más nos gusta es lo prohibido, el videoclip «va camino de convertirse en viral».