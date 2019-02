La inesperada muerte de un personaje clave en el último episodio de la temporada de 'Vikingos' La segunda parte de capítulos de la quinta entrega de la serie deja varias incógnitas abiertas de cara a la próxima temporada Á. JIMÉNEZ Miércoles, 6 febrero 2019, 09:43

La segunda parte de la quinta temporada de 'Vikingos', la exitosa serie de History Channel que en España se puede seguir al día a través de la cadena de pago TNT ya ha llegado a su fin. Según publica 'ABC', lo hizo la pasada semana en Estados Unidos, aunque no ha sido hasta este lunes cuando el capítulo, titulado 'Ragnarok', ha llegado a nuestro país.

[¡Alerta! ¡A partir de aquí el artículo contiene «spoilers»!]

La lucha de los hijos de Ragnar Lodbrok (Travis Fimmel) por conquistar la ciudad vikinga de Kattegat ha sido el punto sobre el que ha girado la totalidad de la trama. Con las miras puestas en derrocar al Rey Ivar (Alex Hogh Andersen), autoproclamado como Dios, los ejércitos comandados por Bjorn (Alexander Ludwig), Hvitserk (Marco Ilso), hermanos de Ivar, y por los reyes Harald (Peter Franzén) y Olaf (Steven Berkoff) tratan de asaltar la ciudad, en un primer momento sin éxito.

La batalla entre los dos bandos es de lo más encarnizada, aunque finalmente la fortaleza de Kattegat aguanta y las tropas de Bjorn, Harald y compañía se ven obligadas a retirarse a su asentamiento. Durante su huida, Magnus (Dean Ridge), el hijo que la Reina Kwenthrith de Mercia (Amy Bailey) dijo haber tenido con Ragnar –a pesar de que este siempre negó haber tenido relaciones con ella– se lanza contra los muros de Kattegat, en un intento desesperado por desatar su frustración. Al verlo, Harald le intercepta y le intenta llevar hacia el campamento, pero es disparado desde una muralla por Evitar (Kieran O'Reilly), el jefe de la guardia personal de Ivar. La flecha le atraviesa por la espalda, por lo que nada puede hacer Harald para evitar su deceso.

La trama de Magnus había adquirido cierta relevancia en las últimas temporadas. En especial en esta, en la que forjó un vínculo especial con Bjorn, su supuesto hermano. Más allá de ello, siempre quedará la incógnita de saber si el joven, que en la intimidad continuaba rezándole a los dioses cristianos, era o no hijo de Ragnar.

No obstante, al día siguiente, el ejército invasor consigue vengar a Magnus, pues consiguen entrar al campamento gracias a la ayuda de Freydis (Alicia Agneson), la mujer de Ivar, pero que traiciona a su marido como venganza por haber dejado morir en el bosque a su hijo, que nació con una malformación en el cuerpo.

Bjorn, nuevo Rey de Kattegat

Cuando Bjorn y los suyos consiguen asaltar Kattegat, Freydis confiesa a su esposo que abrió una de las entradas al muro para ayudar a sus rivales. Consecuencia de ello, es asesinada por Ivar, que la estrangula sin dejar de repetir que la quiere. Las tropas de Bjorn, Harald (que termina herido), Hvitserk y Olaf consiguen entrar en Kattegat, aunque Ivar logra huir escondido en la parte trasera de un carro. Paralelamente, Lagertha (Katheryn Winnick), Ubbe (Jordan Patrick Smith) y Torvi (Georgia Hirst) regresan de su misión en Reino Unido, a tiempo para que la primera, madre de Bjorn, corone a su hijo como Rey de Kattegat.

La quinta temporada, así las cosas, se cierra con la derrota de Ivar... o al menos, de manera provisional. El último episodio, que ha segado las vidas de Magnus y Freydis, no ofrece en cambio información alguna acerca del destino de Floki (Gustaf Skarsgard), que quedó atrapado en una cueva en el capítulo anterior y cuya suerte será una incógnita hasta que arranque la próxima entrega de episodios.

Una tanda de capítulos que ya cuenta con su primer «teaser-tráiler» oficial y del que se traduce que Ivar no se dará por vencido en su guerra particular con sus hermanos. Asimismo, el vídeo muestra un fotograma de Freydis... por lo que podría ser que la mujer de Ivar no esté muerta después de todo en «Vikingos».