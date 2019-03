«Votaría a Colombo de presidente del Gobierno, porque no se le escapa nada» La cantante Cristina del Valle. / R. C. Le gustaría hacer un cameo en 'Stranger Things' para ser amiga de Dustin. Como criminóloga, se identifica con Jessica Fletcher. A Khaleesi le regalaría su canción 'Caer de pie' MIKEL LABASTIDA Domingo, 10 marzo 2019, 03:38

Hace más de un año que las aturiana Cristina del Valle (Oviedo, 1960), líder de Amistades Peligrosas, anunciaba su regreso a la escena musical junto a Marcos Rodríguez. Desde entonces han ofrecido más de cincuenta conciertos y ahora ve la luz su nuevo álbum, 'Pacto de Sal', que la próxima semana estará a la venta en tiendas. Esta cantante y compositora comenzó a estudiar criminología para más tarde dedicarse a la música, donde logró un notable éxito. Llega a esta sala de interrogatorios para descubrir sus gustos seriéfilos.

- Se le acusa de serieadicta, ¿se declara culpable o inocente?

- Culpable siempre.

- ¿Recuerda alguna serie a la que estuviese enganchada de niña?

- A 'V', los visitantes. Me dejó impactada ver cómo los extraterrestres llegaban a la Tierra, cómo se comían los ratones. La primera vez que lo vi me quedé pegada a la pantalla.

- Es que asombraba. ¿La adicción a las series continuó en la adolescencia?

- Sí, con 'Salvados por la campana'. Yo también estaba estudiando y jugábamos a ser como ellos.

- Y luego empezó a estudiar criminología. ¿Con qué título forense se quedaría?

- Con 'CSI' o 'Se ha escrito un crimen'.

- Hasta que la música se cruzó en su vida. ¿Qué amistad peligrosa seriéfila admira más?

- Me gustaba la de las dos protagonistas de 'V'; Diana y Lydia tenían una amistad demasiado peligrosa.

- Ha vuelto a la escena musical con un grupo que ya tuvo una exitosa primera temporada. Como en las series, ¿qué debe tener una segunda tanda de capítulos para ser buena?

- Ser mejor que la primera; mantener la esencia del principio pero siempre buscando e investigando para mejorar.

- Y publica 'Pacto de sal', ¿con qué personaje lo entablaría?

- Con muchos... Con Dustin de 'Stranger Things', por ejemplo. Muero con él, es lo más. O con Carrie Bradshaw. Me encantaba ese personaje... O cualquiera de 'Las chicas de oro', eran muy grandes. Todos son personajes muy divertidos, como yo.

- ¿Qué serie cree que define mejor hoy en día la sociedad?

- Estamos en una etapa con muchos cambios. Se ha estrenado hace poco una serie que me gusta mucho y que en algunas cosas define muy bien nuestra sociedad: 'Secretos de Estado'.

- Ahora que vamos a elecciones, ¿a qué personaje votaría para ser presidente del Gobierno?

- Colombo, porque nada se le escapa... jejejeje.

- ¿Y cuál le regalaría a Pedro Sánchez?

- 'Secretos de Estado', piensa tú por qué...

- Si le diesen a elegir, ¿a qué serie le compondría una banda sonora particular?

- Me encantaría poder componer para una serie, pero no sabría decidirme. Me gustaría poder componer algo para la tercera temporada de 'Stranger Things', que estoy deseando que estrenen.

- ¿Y alguna ya compuesta que le agrede especialmente?

- Para mí, la mejor banda sonora es la de 'Twin Peaks'. Es impresionante y marcó una etapa de mi vida.

- Por cierto, ¿qué estaba haciendo usted cuando mataron a Laura Palmer?

- Viendo la tele. Ya te digo que me encantó 'Twin Peaks', no me perdía ni un capítulo. Ese primer episodio cuando encuentran a Laura en la orilla, esa imagen la tengo grabada en mi mente...

- ¿Y qué recuerda de esa época?

- Que era muy joven y muy feliz.

- ¿Su último atracón?

- Hace tiempo me vi las dos primeras temporadas de 'Dexter' en un día, me encerré en casa hasta que lo terminé. Y el último atracón fue con 'Stranger Things'. Me impactó la primera temporada y no paré hasta que acabé con la segunda, está genial esa serie.

- Elija un personaje con el que se sienta identificada.

- Con Jessica Fletcher, siempre me hubiese gustado investigar como lo hacía ella. Además, he estudiado criminología... así que sería una buena investigadora.

- Y ahora, selecciones una de sus canciones para dedicársela a uno de los personajes de 'Juego de Tronos'.

- 'Caer de pie', y se la dedicaría a la princesa Khaleesi porque, con tanto dragón, no sé si al final podrá caer de pie...

- ¿Qué pasa en las series que luego no sucede en la vida real?

- Que todo acaba bien casi siempre y en realidad no siempre es así...

- ¿Y qué tópico le da más rabia?

- Que lleven todo con mucha calma y al final lo apresuren y lo resuelvan como 'Los Serrano'. Tanta historia... para después ser un sueño todo...

- Le iba a preguntar por el final más decepcionante...

- Yo creo que media España se quedó igual que yo con el de 'Los Serrano'...

- No quiero terminar sin saber en cuál haría un cameo.

- En 'Stranger Things'. Y sería amiga de Dustin...

- Le ha dado fuerte con esa serie, ¿eh? Por cierto, ¿algún título que le recomendasen mucho y luego le decepcionase?

- 'Érase una vez'. Vi el primer y segundo capítulos y ahí se quedó.