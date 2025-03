Yola Berrocal y Leticia Sabater desvelan la relación familiar que siempre han mantenido en secreto

Carla Coalla Gijón Lunes, 15 de junio 2020, 16:37 Comenta Compartir

Parece que con su estreno 'La casa fuerte' no solo ha conseguido unos buenos datos de audiencia, sino que también ha logrado que dos históricas enemigas entierren el hacha de guerra. Se trata de Leticia Sabater y Yola Berrocal, cuya entrada como pareja al 'reality' ha favorecido que ambas dejen sus diferencias a un lado y unan sus fuerzas por un objetivo común. Incluso han terminado por desvelar la relación familiar que siempre han mantenido en secreto.

«Hace cuarenta y dos años nuestros padres trabajaban juntos y ahora a sus hijas las ha unido el destino. Nuestros padres se llevaban súper bien y nuestras madres también. No sabemos por qué discutíamos, he conocido a una persona maravillosa», ha desvelado Yola Berrocal el pasado domingo, durante la gala de 'La casa fuerte' presentada por Sonsoles Ónega. «Mi padre siempre me contaba esa anécdota», continuaba Yola, «y me preguntaba que por qué no éramos amigas si Leticia tenía una familia muy buena y muy maja. Yo le decía que no lo sabía, que pensaba que ella tenía algo en contra de mí. Estoy muy contenta de haberla conocido».

Y es que en el poco tiempo que lleva de andadura 'La casa fuerte', en el que Yola Berrocal y Leticia Sabater han entrado como pareja, han compartido muchos momentos y se han vuelto muy cercanas, tal y como demostraron en la citada gala.