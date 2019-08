«Yo tengo más de 1.300 títulos, pero hoy todos cantan lo mismo»

Javier 'el de Arroes' es «un enamorado de la canción asturiana tradicional», que él diferencia de la que «algunos quieren modernizar». Lamenta que en la actualidad no se compongan canciones nuevas. «Yo tengo más de 1.300 títulos para escoger ahí lo que cada uno quiera, pero todos cantan lo mismo y se imitan unos a otros», asegura.

Cuenta que nació en un chigre en 1932 en Niévares (Villaviciosa) y que su madre tocaba el acordeón. «Ya desde muy pequeño yo empecé a cantar canción asturiana por todos los chigres que podía». Su afición no se quedó ahí y atesora una de las mayores colecciones de grabaciones de tonada que se conocen. «Tengo más de 43.000 canciones, aunque algunas son repetidas. Lo que tengo allí, no lo tiene nadie. En cintas y en discos de pizarra». De todas, su preferida es 'A la salida del Sella', «es cara de cantar», anota.

«Lo que presta es escuchar lo que cantaban nuestros padres y abuelos, y no lo que hacen algunos ahora, que dicen que la modernizan, pero lo único que hacen es destrozar la canción asturiana. A mí me gusta lo antiguo, lo puro, lo bueno». Reconoce que no le gustan las escuelas de tonada. «La escuela de antes eran los chigres, ¿cómo es que ahora, cuando más profesores hay, es cuando peor se canta?», se pregunta.