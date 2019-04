2.720 euros por insultar a los agentes que la protegían

La mujer integrada en un programa de protección de víctimas de violencia de género que insultó a través de Facebook a los cuatro policías locales que se encargaban de protegerla reconoció ayer los cargos y aceptó una pena de seis meses de multa con una cuota diaria de cuatro euros, así como el pago de costes y una indemnización de 500 euros para cada uno de los agentes injuriados. En total, tras llegar a un acuerdo las partes en el Juzgado de lo Penal número 3 de Gijón, deberá abonar 2.720 euros.

Natalia M. G., de 43 años, tendrá que afrontar 23 pagos de 100 euros y un último ingreso de 420 euros por haber escrito, en marzo de 2018, una serie de publicaciones de Facebook injuriosas contra los agentes delprograma de Vigilancia y Control de las Órdenes de Protección de la Policía Local (VICOP) que la protegían. La condenada escribió: «Que no me hacen daño ya la Policía Local grupo VICOP en Gijón, qué falsedad, no podéis llevar víctimas cuando los primeros maltratadores sois vosotros si la víctima no se deja manipular a vuestro antojo, pues ya no se me hará otra seguridad, y cada uno recoge lo que siembra en esta vida».

La Fiscalía solicitaba inicialmente para ella el pago de una multa de 3.000 euros y una indemnización de 1.000 euros a cada uno de los agentes encargados de su seguridad.