Sotero Rey posa para EL COMERCIO desde El Muselín con la vista de las instalaciones portuarias a su espalda Arnaldo García.

Sotero Rey, Presidente de la Asociación de Vecinos de El Muselín Vivo

«Había 300 millones para reinvertir, ¿qué paso? ¿rompió la hucha?»

«La solución está en Madrid. Ahí es donde se consiguen las cosas, tenemos que ir todos y con la representación política a la cabeza»

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Domingo, 9 de noviembre 2025, 22:49

Tras treinta años de promesas vacías, los vecinos de Gijón salieron a la calle de nuevo para intentar que los camiones dejen de pasar ... por Cuatro Caminos. Tras el fiasco del vial de Jove, llevan un año esperando que se alivie la carga de tráfico y que se ofrezcan soluciones al acceso al puerto. Ya no pueden más. Sotero Rey Sevillano (Gijón, 1954), presidente de la asociación vecinal El Muselín Vivo, dice que «hay que coger el toro por los cuernos» porque la solución «está en ir a Madrid».

