Tras treinta años de promesas vacías, los vecinos de Gijón salieron a la calle de nuevo para intentar que los camiones dejen de pasar ... por Cuatro Caminos. Tras el fiasco del vial de Jove, llevan un año esperando que se alivie la carga de tráfico y que se ofrezcan soluciones al acceso al puerto. Ya no pueden más. Sotero Rey Sevillano (Gijón, 1954), presidente de la asociación vecinal El Muselín Vivo, dice que «hay que coger el toro por los cuernos» porque la solución «está en ir a Madrid».

–¿Cómo está viviendo todo lo que planteó el consejero Alejandro Calvo, como humanizar la avenida Príncipe de Asturias?

–(Ríe) Me da la risa. ¿Humanizar? Yo no sé qué denominación sacaron a humanizar. Parece que en la avenida Príncipe de Asturias viven dinosaurios...

–Usted estuvo presente en el Consejo Social del pasado octubre. ¿Cómo fue?

–En el Consejo Social, el consejero Alejandro Calvo explicó todo y ya está. Luego, el muerto para el mismo: los vecinos. Eso sí, la culpa es del Ministerio de Transportes. Llueve sobre mojado. No se ha hecho nada en un año.

–¿Qué les habían dicho en la anterior reunión hace un año?

–Que a primeros de este año se podía empezar con el tema de Príncipe de Asturias y no hay nada de nada.

–¿Y del desdoblamiento del tramo Lloreda-Veriña?

–Estamos en lo mismo. Ahora está el proyecto hecho para el desdoblamiento, pero no hay financiación... Luego, al parecer, había que hacer un estudio del impacto medioambiental porque era una zona inundable y había que hacer otro proyecto que fuera viable. Veriña toda la vida se inundó, siempre tuvo ese problema. ¿No lo sabían? Es reírse de uno.

–¿Esa es la sensación que tienen? ¿que se ríen de ustedes?

–Claro, ¿qué sensación vamos a tener si no? En cualquier cosa que sea de Gijón en la que dependamos del ministerio. Llevamos años y años y años, y nada sale para adelante. Nada.

–Había un compromiso de reinvertir en Gijón los 300 millones del vial frustrado.

–¿Dónde están los 300 millones? No aparecen por ningún lado, porque si al tramo de Lloreda-Veriña le falta financiación, se supone que esos millones de los que estamos hablando son para hacerlo o, por lo menos, para empezarlo. Claro, siempre y cuando sí que haya un proyecto. Lo que está claro es que dan información pero, a la vez, no la dan.

–O sea, que de financiación...

–Nos dijeron que o bien en la prórroga de presupuestos o el año que viene vendrá una línea con el concepto 'vial de Jove'. Pero tenemos que ir olvidándonos de ese concepto porque ya no existe el vial de Jove. Había casi 300 millones para esto y dijeron que iban a reinvertirse en Asturias. ¿Dónde están? ¿Qué pasa? ¿Rompió la hucha?

–Hasta la fecha no les han presentado un proyecto.

–No. No nos han presentado nada. De palabra es todo muy guapo. Tuvieron un año y no hay nada. Está claro que hay que coger el toro por los cuernos, porque si no va a seguir el tema igual.

–Desde la asociación vecinal de El Muselín, ¿qué mínimos exigen para que no se convierta esto en otro fiasco?

–Lo primero es que hay que ver las máquinas trabajando. Y, para eso, los proyectos tienen que estar hechos y la obra licitada a alguna empresa. De todo esto no hay nada. Hablan de quitar los camiones de la avenida Príncipe de Asturias –algo que hay que hacer, por supuestísimo–, pero el caso es que ahora mismo no se puede. ¿Por dónde les das salida?

–Hablan del túnel de Aboño.

–Sí, pero llegan al cuello de botella de El Empalme y ahí se arma la de Dios. Porque si ya se arma en verano con cuatro coches yendo a las playas....

–¿No confía en el túnel de Aboño entonces?

–Sí, pero cuando esté hecho el desdoblamiento de Lloreda-Veriña. Ahora no se pueden meter los camiones.

–¿Cómo valora humanizar Príncipe de Asturias hasta que se cosiga hacer los nuevos accesos al Puerto?

–Van a tardar un año por lo menos. Se supone que hay un proyecto hecho y le preguntaron a la Autoridad Portuaria si daba por bueno ese proyecto. Parece ser que sí, que lo dan por válido. Es una cosa que, por lo menos, tienen ya adelantada. Pero en ese proyecto no sé cómo será la humanización. Porque de El Musel algunas cosas tienen que salir sí o sí, no pueden salir por el túnel de Aboño. Pero serán menos y más controladas. Los camiones salen con cargas peligrosas por ahí porque lo consiente el Ayuntamiento, porque por ley puede decir que por ahí no se puede. Pero en el Consejo Social el concejal de Medioambiente, Rodrígo Pintueles, que es el que manda, no estaba y luego, de la Autoridad Portuaria y del Gobierno central no había nadie...

–¿Cómo valora la participación de la ciudadanía?

–Es muy complicado movilizar ahora mismo a la gente. Está muy acomodada. Vas a las manifestaciones y somos todos jubilados.

–¿Qué hay que hacer?

–Estamos haciendo un trabajo de información, sin prisa, pero se está haciendo. Y hay que vincular a todo el tejido asociativo, hay que meter a toda la gente, también a los sindicatos y a los partidos políticos. Estos últimos tienen que dar la cara. Pero todos, sin excepción. Y hay que hacer algo en condiciones.

–¿Como qué?

–La solución está en Madrid, ya lo dije el año pasado y también en una concentración que hicimos en El Arbeyal. Vengo del sector naval y cuando hubo problemas solo se solucionó cuando nos presentamos en autocares en Madrid en el Ministerio de Industria. Hasta entonces nadie se sentó a hablar. Aquí es lo mismo, pero, eso sí, los partidos políticos delante y nosotros detrás.

–Y, personalmente, ¿qué pide para El Muselín?

–¡Virgencita, virgencita, que me dejen como estoy! Porque vamos... El Muselín necesita muchas cosas. El tema de la contaminación está a la orden el día. Si bien es cierto que hay menos de la que había, también hay menos carbón del que había.