3.000 cruceristas en el 'Explorer of the seas' Lunes, 13 mayo 2019, 02:23

Hacia las once de la mañana de ayer El Musel dio la bienvenida al buque 'Explorer of the Seas', procedente de Gibraltar. Este trajo a más de un millar de tripulantes y a más de tres mil cruceristas de diferentes países que durante las nueve horas de estancia realizaron excursiones por todo el Principado.