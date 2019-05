Más de 5.000 niños participan cada año en el programa 11x12 de conciliación Varios niños acceden al colegio público Begoña, que participa en el programa. / JOSÉ SIMAL La iniciativa ha cumplido ya diez años. Empezó con tres colegios y 220 participantes. Ahora abren trece centros durante once meses O. ESTEBAN GIJÓN. Lunes, 27 mayo 2019, 04:41

Con el debate sobre el calendario escolar siempre sin cerrar y con el debate sobre la mesa acerca de la conveniencia o no de implantar más periodos vacacionales durante el curso y también con la necesidad de fomentar la conciliación entre las demandas de los padres, Gijón tiene un claro ejemplo de cómo ayudar a las familias: el programa 11x12 (al principio, 11x11). La iniciativa ha cumplido ya diez años y lo hace con unas cifras de participación que superan previsiones. El año pasado, más de 9.000 niños participaron en las actividades que se ofrecen en Navidad, Semana Santa, verano, puentes y días no lectivos. De media, cada ejercicio en el que se ha desarrollado este programa han pasado por los talleres algo más de 5.000 niños.

La Federación de Asociaciones de Padres de Cantabria, donde el calendario escolar tradicional cambió para introducir más periodos vacaciones para acortar los trimestres largos, pedía estos días más implicación de todas las administraciones. El Ayuntamiento de Gijón ya lo hizo hace tiempo. En 2008 se aprobó el Acuerdo por la Innovación, el Desarrollo Económico y el Empleo, el acuerdo Gijón Innova 2008-2011, entre Consistorio, sindicatos y empresarios. En el Eje II, el de Calidad en el Empleo, se incluyó por primera vez el Proyecto 11x11.

Se trataba de abrir colegios de la ciudad durante once horas al día, once meses al año, para facilitar la conciliación más allá de los horarios lectivos. A la vez, servía de alguna forma para colaborar con los propios colegios en la organización de actividades extraescolares. El curso 2008-2009 se puso en marcha la experiencia piloto, en tres colegios de la ciudad: Asturias, Begoña y Cervantes. La acogida fue, como cabía esperar, muy buena. Aquel año participaron 220 niños. Y el curso siguiente, se amplió a tres centros más, García Lorca, Montevil y La Escuelona. La demanda era mucha.

En el curso 2013-2014, «a la vista de los resultados obtenidos y de las peticiones de las familias», el Ayuntamiento decidió ampliar la apertura a los doce meses del año. El 11x11 pasaba a llamarse 11x12.

Ahora son trece los colegios que abren todo el año de la mano de este programa que favorece la conciliación: Alfonso Camín, Asturias, Begoña, Clarín, La Escuelona, García Lorca, Jovellanos, El Llano, Montevil, Montiana, Nicanor Piñole, Rey Pelayo, Río Piles.

Desde las 7.30 a las 16 horas

El 11x12 ayuda a miles de familias cada año, porque no solo permite tener actividades para los niños de Infantil y Primaria durante las vacaciones escolares, sino también en el día a día. Porque presta servicio hasta las 18.30 horas en las jornadas normales y en Navidad, Semana Santa, verano y días no lectivos de celebraciones propias del ámbito escolar ofrece desde atención temprana, a partir de las 7.30 horas, hasta las cuatro de la tarde. Desde las 9 hasta las 14 hay actividades y talleres. Y de 14 a 16 horas, comedor. Es decir, un horario como el escolar, pero durante las vacaciones, para todas aquellas familias (que a la vista de las cifras son muchas) no tienen otra opción para conciliar.

El programa, en colaboración con el Patronato Deportivo Municipal, incluye actividades deportivas. Los niños y niñas inscritos con carácter mensual pueden apuntarse de manera gratuita a una de estas actividades. El 11x12 trata, así, de fomentar el juego educativo, la animación a la lectura, realización de tareas escolares y, entre otros, los hábitos adecuados en alimentación e higiene.