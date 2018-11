Ábalos planteará cambios en la financiación del plan de vías de Gijón Ana González, candidata socialista a la Alcaldía, a su llegada al Ministerio de Fomento acompañada del edil José María Pérez y de la diputada nacional Natalia González para verse con José Javier Izquierdo. / E. C. El ministro, que se reunirá con la alcaldesa mañana, traerá una propuesta para salvar las reservas de la Intervención del Estado y conseguir crédito europeo MARCOS MORO GIJÓN. Miércoles, 14 noviembre 2018, 03:39

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, acudirá mañana al Ayuntamiento a entrevistarse con la alcaldesa Carmen Moriyón con una propuesta de cambios en la financiación del plan de vías en la mano. Una propuesta que pretende garantizar que sea viable efectuar los pagos para las tres administraciones implicadas en su ejecución: Gobierno central, Principado y Ayuntamiento de Gijón. Y ello implica una ampliación de plazos para las cargas que deberán soportar quienes son sobre el papel los dos socios más débiles de Gijón al Norte, las administraciones autonómica y local, que hasta ahora se veían obligadas a liquidar sus aportaciones económicas relacionadas con la operación ferroviaria gijonesa en 2024 y 2034 respectivamente. Según ha podido saber EL COMERCIO, Ábalos planteará en la reunión de mañana que el convenio acordado en mayo con el anterior Gobierno del PP no se puede firmar en los términos de financiación actuales. La razón principal esgrimida será porque la Intervención General del Estado no lo da de paso y ello conduce a un callejón sin salida, porque sin su visto bueno no es posible acudir al Banco Europeo de Inversión, el BEI. A ello se suma la necesidad de afinar más los costes de la estación intermodal con el correspondiente estudio informativo.

El esquema financiero recogido en el convenio consensuado con el anterior Ejecutivo central se hacía a partir de una estimación de 500 millones de euros para todas las obras correspondientes a la supresión de la barrera ferroviaria entre el Museo del Ferrocarril y La Calzada. De esa cuantía, 140 millones, los correspondientes a los andenes de cercanías, serían asumidos en solitario por el Estado (al igual que todas las actuaciones necesarias para prolongar y culminar el túnel del metrotrén). Los 360 millones restantes -de los que habría que restar los ingresos que se obtuvieran por la venta de suelos- serían aportados por Gijón al Norte, correspondiendo a cada administración una parte equivalente a su peso en el accionariado. Es decir, el 50% a Fomento (180 millones), un 25% al Principado (90,5 millones) y otro 25% al Ayuntamiento (90,5 millones).

Los costes derivados de la obra irían aumentando de forma progresiva a medida que avancen los trabajos, llegando a sus cotas máximas en los años 2022 y 2023, con casi cien millones en cada uno. La liquidación definitiva llegaría en 2024. Se venía trabajando como opción prioritaria que Gijón al Norte contratase un préstamo con el Banco Europeo de Inversión que sus socios podrían amortizar en 21 años. De no prosperar, existía un compromiso para que el Ayuntamiento no tuviera que desembolsar en ningún caso más de seis millones de euros al año. Llegado el momento, Adif se haría cargo de adelantar el dinero correspondiente a cada anualidad de los trabajos y el Consistorio podría ir devolviéndolo con esa especie de 'tarifa plana' hasta el año 2034. Esos pagos, en cualquier caso, no empezarían hasta 2020. Para este año, las obligaciones municipales ascienden a 380.000 euros y en 2019 a 1,4 millones. Todo esto tendrá que ser revisado ahora para que pase la criba de Intervención del Estado.

En un documento interno del Ministerio de Fomento, al que ha tenido acceso EL COMERCIO, el equipo de Ábalos analiza la herencia recibida del PP en materia de integración ferroviaria en Gijón. «Pese a que había compromisos y convenios, el hecho es que las actuaciones estaban paralizadas y en algunos casos en estado de abandono como el túnel del metrotrén, que llevaba inundado por varios años», señala el escrito.

«Ha sido este Gobierno el que ha comenzado las actuaciones para el vaciado del túnel del metrotrén, ha licitado el proyecto de las estaciones de El Bibio y Viesques, ha retomado la tramitación para la contratación de la redacción de proyectos del túnel hasta Cabueñes y de la estación de la plaza de Europa y se ha comenzado el estudio informativo de la estación intermodal (que había encargado en mayo el anterior equipo)», concluye el documento.

El ministro Ábalos ha vuelto a alterar la agenda de su visita de dos días a Asturias. El cambio principal afecta precisamente a su encuentro con la alcaldesa para abordar el futuro del plan de vías. En lugar de reunirse esta tarde en el Consistorio con la regidora lo aplaza para mañana a partir de las 11 horas. El cambio obedece, según su gabinete, a ajustes de agenda con la del presidente del Principado, Javier Fernández. El caso es que Moriyón cerrará las reuniones del titular de Fomento que se verá primero con el secretario general de la FSA, Adrián Barbón; el jefe del Ejecutivo regional y el alcalde de Oviedo, Wenceslao López.

Por otra parte, la candidata socialista a la Alcaldía de Gijón, Ana González, acompañada del portavoz municipal, José María Pérez, y de la diputada nacional por este partido Natalia González, se reunió ayer en Madrid con el secretario general de Infraestructuras, el mierense José Javier Izquierdo. González fue quien solicitó este encuentro con el alto cargo de Fomento para hablar con él de la situación del plan de vías y las previsiones del ministerio al respecto.

