Participantes en la San Silvestre de Gijón el año pasado. Arnaldo García
San Silvestre 2025

Abiertas las inscripciones para la San Silvestre en Gijón: consulta el recorrido

Se espera batir el récord de participación y cubrir los 7.400 dorsales ofertados, doscientos más que en la pasada edición

Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:59

Apenas queda poco más de un mes para que Gijón despida el año a la carrera. Quien desee correr la San Silvestre puede apuntarse ya, pues las inscripciones para la tradicional prueba deportiva ya están abiertas. Como siempre se disputará el 31 de diciembre y, un año más, se aspira a batir el récord de participación y cubrir los 7.400 dorsales ofertados, doscientos más que en la pasada edición.

Estos son todos los recorridos y horarios por las distintas categorías.

Recorrido Sub 8 (nacidos en el año 2018 y posteriores)*

Distancia: 200 metros.

Hora de salida: 16:00 horas.

Salida: C/ Cabrales a la altura del Náutico.

Meta: Antigua Pescadería.

Recorrido Sub 10 (nacidos en 2016 y 2017)*

Distancia: 800 metros.

Hora: 16:15 horas.

Salida: A la altura de la escalera nº 8 de la Playa de San Lorenzo.

Meta: Antigua Pescadería.

Recorrido Sub 12 (2014 y 2015)*

Distancia: 800 metros.

Hora: 16:25 horas.

Salida: A la altura de la escalera nº 8 de la Playa de San Lorenzo.

Meta: Antigua Pescadería.

* Las carreras sub 8, 10 y 12 tendrán salidas independientes para categoría masculina y femenina.

Recorrido A. Sub 14 (nacidos en 2012 y 2013) y Sub 16 (2010 y 2011)

Distancia: 2.000 metros.

Hora: 16:40 horas.

Salida: Avenida de Castilla.

Meta: Antigua Pescadería.

Recorrido, categorías y horario (Recorrido B)

Será para las categorías: Sub18 (nacidos en 2008, 2009) y Sub 20 (nacidos 2006 y 2007); Sub 23 - Sénior (nacidos en 2005 y anteriores hasta la edad de master); Master A (de 35 a 49 años); Master B (de 50 años en adelante) y personas con discapacidad (nacidos 2008 y anteriores).

Distancia: 6.000 metros.

Hora: 17:00 horas.

Salida: Avenida de Castilla.

Recorrido: Avenida de Castilla, Rufo García Rendueles, Menéndez Pelayo, Carretera de la Costa, Avenida Schultz, Avenida Manuel Llanera, Pablo Iglesias, Avenida de Castilla, Rufo García Rendueles, Jovellanos, Cabrales.

Meta: Antigua Pescadería.

Inscripciones y precios

El recorrido 'Recorrido B' contará con 5.400 plazas a un precio de 6 euros cada una. Las inscripciones estarán abiertas vía web hasta al 28 de diciembre en la página www.sansilvestregijon.es o hasta agotar los dorsales disponibles.

En la salida, existirá un Cajón Preferente, un espacio en primera línea para aquellos corredores/as que acrediten marcas en 2025 inferiores a: 34' (10 km) - 1h15' (Media maratón) para hombres y 40' (10 km) - 1´25' (Media maratón) para mujeres. También podrán solicitar dorsal para el Cajón los diez primeros clasificados en categoría masculina y femenina en la edición del año 2024 de la TotalEnergies San Silvestre Gijón.

El resto de categorías tendrán 2.000 plazas a un precio de 3€ cada una. Las inscripciones estarán abiertas vía web hasta el 28 de diciembre en la página www.sansilvestregijon.es o hasta agotar los dorsales disponibles.

Los participantes de todas las categorías recibirán una camiseta conmemorativa de regalo.

Recogida de dorsales

Los dorsales se recogerán en el Complejo Deportivo de Las Mestas (módulo pista atletismo), los días 30 de diciembre de 12 a 14:00 horas y de 15:30 a 21:00 horas, y el 31 de diciembre de 10 a 13:00 horas.

Premios y trofeos

En la carrera de Menores se dará un trofeo a los 5 primeros clasificados en cada categoría, tanto femenina como masculina.

En el Recorrido B se premiará a los ganadores absolutos (categoría femenina y masculina) con lo siguiente: 1ª/1º Trofeo y premio económico de 500€; 2ª/2º Trofeo y premio económico de 350€; 3ª/3º Trofeo y premio económico de 250€; 4ª/4º Trofeo y premio económico de 150€, y 5ª/5º Trofeo y premio económico de 100€.

En el resto de categorías se dará un trofeo a los 5 primeros clasificados en categoría tanto femenina, como masculina.

Te puede interesar

