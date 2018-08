«Abierto Hasta el Amanecer debe tener voz propia y ser el altavoz de la juventud» Alba de Miguel, en el parque de Teodoro Cuesta. / DAMIÁN ARIENZA Alba de Miguel, nueva presidenta de Abierto Hasta el Amanecer: «Queremos que la gente se involucre más en el proceso, que si a alguien le apetece crear algo que tenga la confianza para venir y proponerlo» ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Domingo, 5 agosto 2018, 02:08

La nueva presidenta de Abierto Hasta el Amanecer, Alba de Miguel Ronda (Llanes, 1992), asume su nuevo cargo después de tres años vinculada a la entidad, en los últimos tiempos como coordinadora del área de Participación Infantil y Juvenil. De Miguel coge las riendas de Abierto con la intención de potenciar su posicionamiento en los temas importantes de la ciudad y servir así como altavoz de la juventud gijonesa. «Y cuando haya que dar el relevo, se da. Es la grandeza de Abierto, que continuamente se renueva», resume.

-Su directiva tiene por delante un año de mandato. ¿Cuáles son sus prioridades?

-Tenemos dos objetivos bastante claros. Hay un área, que es la de Ocio Inclusivo, que aspira a incidir en todos los espacios en los que trabajamos para que estén abiertos a la diversidad. Esa área está ahí pero queremos darle una vuelta e importancia. Tampoco tenemos mucho dinero para ello, pero queremos replantearla porque es esencial que todo el mundo tenga cabida en Abierto.

-¿Qué entra dentro de ese Ocio Inclusivo?

-Hasta ahora habíamos trabajado con personas discapacitadas. En los talleres culturales que ofertamos hay una persona de apoyo solo para estos chavales, pero igual nos estamos olvidando de los que llegan nuevos y no entienden nada de castellano o de alguien que no tiene un grupo de amigos y no se siente cómodo interactuando con otras personas.

-Y el otro punto que quieren mejorar, ¿cuál es?

-No queremos que la gente que acuda a Abierto solo venga a consumir los talleres, cursos o lo que sea. Queremos que la gente se involucre más desde el proceso, desde la construcción de las propias actividades. Que si a alguien le apetece crear algo que tenga la confianza para venir y proponerlo. Nosotros le pondremos las herramientas a su disposición y estaremos a su lado. Ojo, con esto también defendemos a la gente que viene a por un taller puntual y después se desliga, es totalmente respetable. Pero queremos potenciar esta participación más activa.

-¿Cómo van a intentar que la gente se enganche a la organización?

-Preguntando. Es tan fácil como eso. No poniéndonos solamente a organizar las cosas sino preguntando qué es lo que la gente demanda. Es verdad que somos jóvenes, pero estamos encasillados en un perfil muy social y por tanto igual nos estamos dejamos cosas atrás que se nos escapan. Después, tenemos que hacerles sentir dentro de la familia y mimar mucho sus propuestas.

-Atendiendo a que la mayoría de los participantes en los torneos deportivos son hombres, ¿buscan contar con más implicación de las mujeres?

-Nos parece complicado pero es un objetivo prioritario. Hay que potenciar el deporte mixto aunque tenemos claro que los deportes que ofrecemos, fútbol y baloncesto, atraen mayoritariamente a hombres: son deportes muy masculinizados. Estamos buscando alguna opción que pueda atraer a más mujeres para que participen con libertad.

-El pasado año Abierto cumplió dos décadas en la ciudad, ¿siguen con la misma fuerza de sus inicios?

-Sí. Creo que es un trabajo de todas las personas que han pasado por la entidad, con la intención de renovarse cada año y haciendo mucha autocrítica entre nosotros, con numerosos trabajos de evaluación del trabajo hecho. Preguntas a la juventud por Abierto y más o menos todos te pueden decir qué somos. Eso es un trabajo de todos los que han pasado por aquí. Somos de jóvenes para jóvenes y esa es la base. Es el único secreto del éxito.

-Tuvieron un parón de su actividad por el retraso del convenio municipal y estuvieron a punto de repetirlo hace dos años. ¿Están ahora más desahogados?

-Ahora mismo nos coges en verano y el asunto está en 'stand by'. Estamos justificando el 30% del convenio y una vez que lo hagamos nos llega la otra parte. Este año pasado y el anterior tuvimos convenio bianual, cosa que nos favoreció bastante porque a la hora de cobrar ya no estás tan ahogado. Lo que intentaremos este año que viene es conseguir otra vez el convenio bianual. En septiembre nos reuniremos con el concejal de Juventud y los partidos y esperamos que sea así.

Humedades en el local

-Tuvieron problemas con el tamaño de su local y por las persistentes humedades. ¿Ha mejorado la situación?

-Seguimos en el mismo local pero ya nos han concedido uno municipal, estamos muy contentos con ello. Lo que no sabemos es cuándo vamos a mudarnos, igual en junio del año que viene. El tema de humedades está más o menos solucionado, pero sigue oliendo y para los cursos externos queda muy mal.

-Abierto es una de las entidades integradas en el Observatorio contra la Violencia. ¿Están contentos con su adhesión al organismo?

-Sí, nosotros somos una asociación juvenil pero no significa que solo nos dediquemos a generar contenidos para los jóvenes. Somos una entidad con trayectoria en Gijón y nos parece muy importante nuestra presencia dentro de estos espacios antiviolencia. Tenemos un área de Deporte en la que a diario vemos violencia sexista de todo tipo. Tenemos que estar en estos espacios porque es una oportunidad, además, para posicionarnos.

-¿Tienen en mente más posicionamiento político?

-No especialmente, todo es política (ríe). Abierto debe tener voz propia y posicionarse para ser altavoz de la juventud. Tenemos espacios de altavocía que muchos no tienen y por ello es una responsabilidad tomar posición en algunos temas.