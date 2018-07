El abogado del Estado dice que el fiscal le acusa por «informes que no existen» La ampliación de El Musel, en plenas obras, en noviembre de 2005. / JOAQUÍN PAÑEDA La defensa de José María Alcoba en el 'caso El Musel' critica que le atribuye su intervención «en actos en los que no tuvo participación» MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Miércoles, 18 julio 2018, 01:06

Todas las partes han presentado ya sus recursos de reforma al auto de la titular del Juzgado de Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, en la que se pide la apertura de juicio oral para 24 personas por presuntas irregularidades en la obra de ampliación de El Musel. Uno de los últimos en hacerlo fue la defensa del abogado del Estado José María Alcoba, al que achaca un presunto delito de prevaricación, un extremo que rechaza de plano.

El letrado indica en su escrito que «no puede comprenderse la razón por la que, a la hora de imputar un delito a mi representado, se alude a informes que no existen o a la intervención en actos en los que no tuvo participación». La defensa hace un pormenorizado análisis del auto de la jueza y de la acusación del fiscal y apunta que, lo relatado por Anticorrupción «vendría a ser, en todo caso, una mala praxis profesional». Apuntala que «eso no es prevaricación».

Asegura que son falsas las argumentaciones acusatorias y apunta que los informes realizados durante la obra portuaria por José María Alcoba son «plenamente defendibles y ajustados a Derecho, que no fueron contradichos ni corregidos ni enmendados por autoridad nacional alguna». Tal es así que, incluso, resalta que la Fiscalía Anticorrupción le acusa de realizar un informe sobre el pliego de prescripciones técnicas de la obra cuando el Abogado del Estado informó sobre el pliego de cláusulas administrativas. Al tiempo, la defensa califica de «desafortunados» y «temerarios» los juicios de valor vertidos por la jueza y el fiscal sobre José María Alcoba, unas manifestaciones que «adolecen de cualquier elemental fundamento pero, en cualquier caso, no serían generadoras de un delito de prevaricación.

También critica el letrado que se le achaque al abogado del Estado que no incluyera en su informe la parte correspondiente al IVA del plan de inversiones de la obra, una cuestión sobre la que «en ningún caso se le ha interrogado con carácter previo en las actuaciones, en lo que no es sino una evidente generación de indefensión, con independencia del error de tal planteamiento». Esa labor, apunta, correspondería a la Intervención General del Estado, lo que, en su opinión, «sinceramente, nos acerca al poco edificante mundo del esperpento».

Otro asunto que rechaza la defensa es la participación del abogado del Estado en la mesa de contratación de la obra y en varias reuniones del consejo de administración del Puerto y asegura que «nada de ello es cierto». La conclusión de la defensa es que «se trata de sacar con 'fórceps' una pretendida voluntad incumplidora de la ley y los argumentos son a cada cual más temerario, infundado y carente de sentido», por lo que solicita el archivo y sobreseimiento de la causa respecto a José María Alcoba.

Reunión en el punto de mira

La defensa del expresidente de Puertos del Estado Mariano Navas, al que se le achacan sendos delitos de fraude y prevaricación, también presentó su recurso de reforma y, aunque reconoció su participación en una reunión celebrada en la Secretaría de Estado de Transportes, el 14 de marzo de 2006, asegura que en ella no se trató «el modificado del proyecto o el abono de nuevos precios», tal y como defiende la Fiscalía Anticorrupción, sino que se convocó «para procurar el acercamiento entre las partes -la UTE Dique Torres y la Autoridad Portuaria de Gijón- o el cumplimiento de las buenas prácticas». En cualquier caso, advierte de que cualquier posible delito habría prescrito, una vez transcurrido el plazo de diez años. Es más, añade que solo contradicen la declaración del resto de los investigados las efectuadas por Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato, que «carecen de la necesaria aptitud para ingresar como diligencias de prueba». El letrado pide la nulidad del auto judicial y el sobreseimiento de las actuaciones.

El abogado de Maximino Gorostiza, gerente de la empresa gijonesa Alvargonzález Contratas y acusado de fraude, tacha a la jueza de falta de objetividad e imparcialidad, al tiempo que critica que se limitara a «cortar y pegar, literalmente, el informe del Ministerio Fiscal». También advierte de que tanto jueza como fiscal «omiten» una serie de pruebas aportadas durante las actuaciones previas y rechaza que hubiera connivencia en la concesión del contrato. Además, asegura que «la supuesta trama dibujada por el fiscal y asumida en el auto no se sostiene y resulta un completo absurdo».

Ampliar el plazo

Por su lado, el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d'Asturies (Ocán) ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional para que se amplíe el plazo de diez días otorgado a las acusaciones para que formulen escrito de calificación o la práctica de diligencias complementarias. Lo basan en que el 10 de julio se acordó remitir a las partes uno de los tomos de la causa y que necesita ser estudiado por los letrados.