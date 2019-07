El abogado de El Pisón pedirá explicaciones sobre el informe de ruidos ANA RANERA GIJÓN. Domingo, 21 julio 2019, 00:54

El abogado de los vecinos de El Pisón, Marcelino Abraira, anuncia que pedirá explicaciones al Ayuntamiento, a la Confederación Hidrográfica, al Principado de Asturias y al Ministerio de Transición Energética sobre la forma de elección de las tres empresas invitadas al concurso para redactar un informe de ruidos de la depuradora de la zona este. Según dice, «se debería haber notificado en el BOPA el sistema que han utilizado para seleccionarlas». Además, Abraira asegura que «es imprescindible que el estudio de ruidos se haga sobre las cuatro ubicaciones posibles para la depuradora y no solo en El Pisón». El abogado ha destacado que esta instalación es «una tropelía contra una zona en la que hay más de 120 viviendas y, cada una de ellas, con varios habitantes» y considera que el Ayuntamiento «tiene una obsesión con esta ubicación, no se plantean en ningún momento las otras opciones, se lo toman como algo personal». Abraira concluye que «vamos a luchar hasta el final, no pararemos hasta que la tiren abajo».