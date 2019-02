Los abogados no cobrarán a los afectados de iDental salvo que se gane el caso P. SUÁREZ Domingo, 10 febrero 2019, 04:50

Los afectados por el cierre de iDental no tendrán que pagar su representación ante la justicia. Al menos, hasta que no se conozca la resolución definitiva. Esa es la decisión tomada por los tres bufetes de abogados que han ofrecido sus servicios a la asociación de afectados y que se comprometen a que, en el caso poco probable de perder el juicio, no cobrar un solo euro a los representados. «Recalde, Mayo y Pintado y Dapena son los bufetes que se han puesto en contacto con nosotros y nos han ofrecido estas condiciones. Será cada asociado quien decida al que contratar», afirmaba ayer Mónica Merino, presidenta de la asociación, durante la asamblea organizada en el Ateneo Obrero de La Calzada y en la que se informó de estas novedades a los afectados. Por otro lado, Merino también lamentó que, pese a la orden dictada por el juez de la Audiencia Nacional, José De La Mata, las financieras sigan reclamando a los damnificados la devolución de los préstamos. «Deben parar, así lo ha dicho el juez», insistió.