Abortan una nueva carrera ilegal en el polígono de Somonte, en Gijón

Lunes, 27 de octubre 2025

Hasta 60 vehículos se concentraron la madrugada del viernes al sábado en el polígono de Somonte, en Gijón, para hacer competiciones de conducción temeraria, conocida como 'drift'. La quedada, ilegal, fue disuelta con la llegada de la Guardia Civil, que una vez más, abortaba una reunión multitudinaria de vehículos modificados procedentes de distintos puntos de la región e incluso de fuera de Asturias. Se repite el problema que en los últimos años se ha convertido en un auténtico caballo de batalla y que se va trasladando de concejo a concejo, en un intento de los participantes de eludir a las fuerzas de seguridad. Un extremo que no consiguen.

Fueron los vecinos de Cenero los que alertaban al Centro Operativo de Servicios (COS) de la Benemérita al comprobar que en mitad de la noche –era aproximadamente la 1 de la madrugada– las habitualmente tranquilas carreteras que cruzan la parroquia se habían convertido en pistas de automovilismo. Rugidos de motores, derrapajes, frenazos y acelerones pusieron en alerta al vecindario, desde donde llamaron de inmediato a las fuerzas de seguridad.

Cuando las patrullas de la Guardia Civil llegaron a la zona, los vehículos estaban congregados en el polígono de Somonte. La concentración ilegal se disolvió con su presencia, si bien fue identificado y sancionado un conductor. La mayoría de vehículos tuneados y con modificaciones ilegales desaparecieron del lugar de inmediato.

Precisamente en ese mismo enclave de Somonte la Guardia Civil materializó hace aproximadamente un año un golpe a las carreras ilegales que contribuyó a que la zona estuviese tranquila durante una temporada. Sin embargo, el problema no desapareció, si no que se trasladó de lugar. El pasado mes de junio la Benemérita disolvía una de las mayores quedadas de este tipo de coches de las que se tienen constancia en el Principado. Más de un centenar de vehículos se reunieron en el aparcamiento de un centro comercial del concejo de Siero, donde realizaron pruebas de conducción temeraria, incluyendo trompos de 360 grados, pasadas a velocidades muy superiores a las permitidas y derrapajes. Fueron detenidos dos conductores de Gijón y León y se inició un procedimiento que permanece abierto en el juzgado de Siero.

Quedadas por internet

Se detectaron entonces asistentes procedentes de muchos concejos de la región, principalmente de Oviedo, Gijón, Avilés, la zona centro y las cuencas mineras. Pero también de León y Cantabria.

Las quedadas ilegales de coches de competición, con alta potencia y adaptados para el drift, se organizan a través de foros de internet y también de grupos de whatsapp. «La mayoría de las veces son los mismos participantes que van cambiando de sitio, el problema sigue ahí y debería atajarse desde abajo, por ejemplo, con duras sanciones a los talleres en los que se hagan esas modificaciones ilegales y también con la retirada del carné a los participantes en las quedadas», dicen fuentes policiales.

En Gijón, además de en Somonte, este tipo de concentraciones se vienen produciendo en la parroquia de Somió, si bien la presión ejercida por la Policía Local en los últimos años, así como la colocación de badenes disuasorios, han contribuido a pacificar en gran medida la zona.