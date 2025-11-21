Absueltos los cuatro jóvenes portugueses acusados de la violación grupal en un hospedaje del barrio del Carmen, en Gijón, en julio de 2021 El fallo, recurrible en apelación ante el TSJA, señala que la versión exculpatoria ofrecida por los lusos se ha presentado como «persistente, lógica y coherente» frente a las «fisuras sustanciales y relevantes» en el testimonio de las dos chicas demandantes

Marcos Moro Gijón Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:15 | Actualizado 14:21h. Compartir

Los cuatro jóvenes portugueses acusados de cometer una violación grupal contra dos jóvenes gijonesas en un hospedaje del barrio del Camen, en Gijón, en el verano de 2021 han sido absueltos por la sección octava de la Audiencia Provincial. Se enfrentaban a penas que iban hasta los 42 años de cárcel. El fallo, contra el que cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), señala que «la versión exculpatoria ofrecida por los acusados se ha presentado como persistente, lógica y coherente, siendo corroborada por la prueba objetiva practicada». Y frente a ello el tribunal aprecia «fisuras sustanciales y relevantes» en el testimonio inculpatorio de las dos chicas demandantes.

La sentencia asegura que opera en descargo de los lusos la prueba documental gráfica: imágenes de vídeo y fotogramas extraídos de dichas imágenes. También señala el fallo que los acusados en las horas posteriores a los hechos en ningún momento decidieron abandonar de forma apresurada el hotel donde se hospedaban y continuaron en su alojamiento sin modificar sus rutinas o costumbres. Y que cuando al día siguiente se personó la autoridad policial, procediendo a la detención de los acusados, si bien no prestaron declaración en las dependencias policiales, sí mostraron disposición a la toma de muestras de ADN.

El abogado gijonés de la defensa, Germán Inclán, ha logrado la absolución de los cuatro implicados acusados de abuso y agresión sexual. Afirma ahora que tras la resolución judicial favorable a sus patrocinados «vamos a jugar al contraataque y devolver golpe por golpe».

Los hechos juzgados el pasado mes de octubre y que han concluido con sentencia absolutoria tuvieron lugar la madrugada del 24 de julio de 2021. Los cuatro amigos portugueses se habían desplazado desde Braga hasta Gijón para pasar el fin de semana y conocieron a dos chicas durante la noche de ocio. Las jóvenes les acompañaron hasta el hospedaje en el que tenían previsto pernoctar, ubicado en el barrio del Carmen. Es en ese momento cuando las versiones se vuelven contradictorias: las chicas denunciaron que habían sido violadas en grupo y los ciudadanos portugueses aseguraron que sí existieron relaciones íntimas, pero que fueron consentidas, sin que mediase la violencia ni las coacciones.

Las chicas abandonaron la pensión a primera hora de la mañana y acudieron a la Comisaría de la Policía Nacional, donde se puso en marcha el protocolo para la atención a las víctimas de agresiones sexuales. Fueron trasladadas al Hospital de Cabueñes, donde las sometieron a una revisión y les recogieron muestras biológicas que aportar a la investigación.

Dos de ellos estuvieron en prisión preventiva

El Juzgado de Instrucción número 5 decretó por aquel entonces el ingreso en prisión preventiva de dos de los cuatro investigados, una medida que fue recurrida por su abogado defensor, el gijonés Germán Inclán. Sin embargo, tuvieron que pasar dos meses encerrados en el Centro Penitenciario de Asturias hasta puesta en libertad previo pago de 5.000 euros de fianza cada uno. Con residencia en Braga, los cuatro jóvenes ahora absueltos se habían mantenido estos más de cuatro años cumpliendo con las medidas de no salir de la península ibérica ni comunicarse ni acercarse a menos de 300 metros de las dos demandantes.