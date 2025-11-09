El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El lugar de los hechos. E. C.

Accidente en Gijón: herido un motorista al chocar con un coche

Los hechos sucedieron en la calle Dolores Ibárruri, en Nuevo Gijón. El herido, de 48 años, fus trasladado al Hospital de Cabueñes

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:51

Accidente en Gijón. Un motorista ha resultado herido leve tras chocar contra un vehículo en la calle Dolores Ibárruri, en el barrio de Nuevo Gijón. Según explican fuentes municipales, una conductora que se dirigía desde esta calle hacia Naranjo de Bulnes, giró sin ceder la preferencia al conductor de la moto, que circulaba también por dicha calle, pero en dirección Monsacro.

Tras el accidente, se personaron agentes de la Policía Local que le realizaron las pertinentes pruebas de alcohol y drogas a la mujer, que dio negativo. Asimismo, también acudieron los servicios de emergencias que atendieron al motorista de 48 años que había resultado herido leve. Fue trasladado en ambulancia al Hospital de Cabueñes para realizarle más pruebas.

