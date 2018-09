El Piles, peligro por caída de coche

Los dos accidentes que acabaron con sendos coches en el cauce del río Piles tuvieron un denominador común: ambos fueron provocados, supuestamente, por vehículos procedentes del puente del Palacio de Deportes. La pasarela que comunica las dos orillas cuenta con una peculiaridad y excepción en el código español de Tráfico, ya que la circulación se realiza por el carril de la izquierda y no por el de la derecho como es obligatorio. Esa singularidad provoca no pocos incidentes, algunos de ellos colisiones con daños de chapa y otros de nefastas consecuencias, como el ocurrido el sábado, cuando un vehículo salió despedido cuando transitaba por la avenida de El Molinón en dirección a La Guía al tratar de esquivar a un vehículo que accedía a dicha vía desde el puente del Palacio de Deportes. Como consecuencia del volantazo, se salió de la calzada, invadió la acera y acabó deslizándose ladera abajo por encima del paseo fluvial hasta llegar al cauce del río. La suerte quiso que no hubiese peatones ni ciclistas y que el coche se detuviese sobre un montículo de tierra y no en el agua.

Una caso parecido se registró en 2015, aunque en esa ocasión llegó a haber una colisión entre un turismo que se incorporaba a la calle Doctor Fleming -la otra orilla del río- desde la pasarela del Palacio de Deportes. Golpeó a un turismo que circulaba hacia la playa y el impacto hizo que saliese directo hacia el río, llevándose a su paso la barandilla. Los dos ocupantes resultaron ilesos después de que varios testigos lograsen enderezar el coche que había quedado volcado y liberarlos.

El Plan de Movilidad que en la actualidad elabora el Ayuntamiento no prevé a priori cambios en el tráfico del puente. Sin embargo, los conductores piden que se estudie la modificación de la actual configuración.