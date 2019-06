Gijón activa un plan para anticiparse a los vertidos a los vertidos en la playa Aurelio Flórez Las aguas serán vigiladas constantemente para adoptar medidas con rapidez EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Sábado, 8 junio 2019, 02:28

El gerente de la Empresa Municipal de Aguas, Vidal Gago, y la directora de Sostenibilidad y Cambio Climático del Ayuntamiento de Gijón, Clara González-Pedraz, reconocieron ayer que episodios como los que durante los meses de mayo y junio de 2018 encendieron las alarmas e incluso obligaron a cerrar la playa al baño pueden volver a repetirse. Pero de aquello extrajeron lecciones que se aplicarán de cara a la próxima temporada. Así lo anunciaron en la jornada 'Verdades y bulos en las costas de Gijón' celebrada en La Vega Verde. El protocolo de actuación extraordinario, aseguraron, «está diseñado para dar respuesta rápida a todas estas situaciones» y contempla prohibir el baño de forma precautoria hasta que se analice la situación para evitar circunstancias como la del 26 de mayo del pasado año, cuando no se tomaron muestras hasta el día después y se detectó un pico elevado de bacterias indicadoras de contaminación fecal.

Clara González-Pedraz Directora de Sostenibilidad y Cambio Climático

«El baño debe prohibirse durante 48 horas»

La directora de Sostenibilidad y Cambio Climático, Clara González-Pedraz, reconoció ayer que «los acontecimientos ocurridos el verano pasado suscitaron mucha confusión» y trató de aclarar por qué, a pesar de lo que a primera vista pueda parecer en momentos concretos, las mediciones dan una calidad de agua excelente «en once de los doce puntos analizados». La calificación se hace anualmente siguiendo la normativa establecida en el Real Decreto 1341/2007. «Se toman muestras periódicas de control y con los resultados se elabora un análisis estadísticos». Los sospechosos que se buscan en las aguas de San Lorenzo son las bacterias Escherichia Coli y Enterococos intestinales, cuya presencia es indicativa de «un fuerte nido fecal» en el agua. Para obtener la calificación anual se calculan los percentiles en base a datos de muestreo del año estudiado más las tres temporadas anteriores.

A raíz de lo sucedido en 2018, se aumentó el número de muestreos. Se pasó de cinco en los once puntos con calificación de excelente -Arbeyal oeste y este, Poniente oeste y este, escaleras 4 y 8 de San Lorenzo, Vahones, Rinconín, Peñarrubia, Serín y Estaño- y ocho en la escalera 12 a 16 por cada zona a partir del mes de mayo, uno por semana durante la temporada de baños y tres hasta el fin de septiembre. «Todos los resultados dieron calidad del agua apta para el baño a excepción del 17 de septiembre, cuando se declaró 'no recomendable' en las escaleras 8 y 12. Al repetir el muestreo -algo a lo que obliga el protocolo- el resultado fue favorable. Estos datos se notifican a la consejería y al sistema público nacional Náyade. «El error que cometimos fue no haber cerrado la playa la baño y haber tardado en tomar muestras tras la tromba del 26 de mayo», reconoció. ¿La lección que se incorpora al protocolo de actuación? Un nivel de prealerta en base a las previsiones de la Aemet y la certeza de que «ante un episodio por contaminación temporal, la playa debe cerrarse durante 48 horas porque es el tiempo que tardan en morirse estas bacterias».

José Luis Acuña Catedrático de Ecología de la Universidad de Oviedo

«Las espumas no indican mala calidad del agua»

Las espumas, otro motivo de alerta para los bañistas, «pueden aparecer por causas naturales o artificiales, asociadas o no a una mala calidad del agua. Por eso, no son un indicador fiable de la misma». El catedrático de Ecología de la Universidad de Oviedo José Luis Acuña sostuvo que «se producen en muchos contextos y a causa de numerosos mecanismos». Entre otros, la producción de fitoplancton: la temporada comienza en marzo y durante el proceso las celulas crecen, se mueren y producen polisacáridos y una serie de moléculas que unidas con una tormenta marítima «son una fábrica de espuma en potencia».

Se sabe «muy poco» sobre las espumas, pero una de los estudios del equipo del catedrático desvela que otro de los mecanismos de formación son los llamados 'sleeks', bancos de espuma generados por la convergencia de olas internas que «se mueven a apenas 300 metros por hora y acumulan desperdicios como una escoba, pero también larvas de percebes o centollo que devuelven a la costa, donde reclutan». Los indicadores fiables, como las bacterias fecales o los nutrientes, sugieren que el año pasado la espuma era de origen natural. En ella se encontraron algas como la 'Cerratium horridum' y otras especies «habituales» como la 'Nitzchia longissima' y su aparición «no estaba asociada a una situaciónespecialmente preocupante en cuanto a la calidad del agua».

Vidal Gago Gerente de la EMA

«Con la depuradora solo podemos presionar»

El sistema de saneamiento de Gijón, según expuso el gerente de la Empresa Municipal de Aguas, Vidal Gago, se compone de varias partes: el alcantarillado de tipo unitario que recoge aguas pluviales y fecales a la vez; las depuradoras, que son instalaciones industriales donde se quita la mayor parte de los contaminantes y los tubos emisarios de Aboño, pendiente de un estudio que determine su estado, y Peñarrubia - «que está perfectamente», según Gago- que sacan el agua a más de dos kilómetros de la costa. Los alivios, por su parte, «son puntos de desagüe en los que la red de saneamiento vierte al medio con autorización cuando el sistema ya no tiene capacidad».

¿Qué ocurrió el 26 de mayo de 2018? «El colector de La Camocha, que va normalmente al 70% de su limitada capacidad, entró en carga. Iba con presión y arrastró grasas y otros residuos que se adhiren al tubo mediante un proceso de saponización». El de Viesques tiene el triple de capacidad, pero no entrará a funcionar hasta que esté listo el pozo de tormentas de Hermanos Castro. Sobre el estado de la depuradora del Pisón, paralizada por orden judicial desde 2016, «no podemos hacer nada salvo presionar al ministerio».