De pickleball a tai jitsu: las actividades de las escuelas deportivas de Gijón para los niños

Eva Hernández Gijón Martes, 11 de noviembre 2025, 20:26

Consolidar hábitos saludables, habilidades sociales y valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el respeto, que resultan «esenciales para el crecimiento personal y social». Estos son los objetivos que persigue el programa de Escuelas Deportivas 2025-2026, organizado por el Patronato Deportivo Municipal de Gijón.

El programa, que fue presentado este martes por el concejal de Deportes, Jorge Pañeda, busca «fomentar el ejercicio físico y facilitar la conciliación familiar». La iniciativa, que atiende a 10.000 niños y cuenta con un millón de euros de presupuestos, se divide en tres actuaciones: Las escuelas deportivas, las campañas de iniciación deportiva y los planes escolares.

Atletismo, baloncesto, balonmano, tai jitsu, tenis o fútbol sala. Dentro de las escuelas deportivas se llevan a cabo 37 actividades diferentes. Se realizan en horario extraescolar, con dos entrenamientos semanales de una hora y media y con una cuota anual de 50 euros. Actualmente, las inscripciones ascienden a 4.319 alumnos. Estas escuelas deportivas ya están en funcionamiento, se extenderán hasta el 29 de mayo de 2026.

La novedad de este año es la actividad de pickleball, un deporte «en pleno crecimiento» que fusiona aspectos de tenis, pádel y bádminton. Ofrecen actividades dos escuelas de Educación Infantil, cuarenta centro de Primaria, ocho institutos y dos de Educación Especial.

Dentro de los de Educación Especial, en los que participa el Sanatorio Marítimo y el Colegio de Educación Especial de Castiello de Bernueces, se desarrolla baloncesto, atletismo y balonmano. Como novedad, este año se ha introducido la actividad de psicomotricidad a través de la cual «el alumnado podrá potenciar sus habilidades motoras, la conciencia corporal y la coordinación mediante el juego y el movimiento en un entorno adaptado y motivador», explicó Pañeda.

«Menos de dos cafés»

Este programa cuenta con bonificaciones sociales para las familias que reúnen los requisitos y que cubre el 95% del importe de la matrícula, lo que equivale a 2,5 euros. «Menos de dos cafés. Lo que queremos es atender a todo el mundo», señaló Pañeda.

Actualmente, 137 niños y niñas practican golf, tenis de mesa y tiro con arco, actividades que este programa también ofrece pero por sus características específicas no se pueden desarrollar en los propios centros escolares. Se llevan a cabo en instalaciones deportivas, mayoritariamente municipales. Para continuar con la inclusión de personas con discapacidad, se oferta natación adaptada en la piscina del Complejo Deportivo de Moreda-Natahoyo. En este caso, las inscripciones las tramitan las propias familias a través de la web municipal, la AppGijón, en cajeros ciudadanos y de forma presencial en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía.

A partir del mes de enero de 2026 se pondrán en marcha las campañas de iniciación deportiva donde se darán a conocer estas actividades que se practican fuera de los centros escolares. Se realizan a petición de los colegios e institutos.

Por último, a través de un proyecto formado tanto por sesiones de carácter teórico como de carácter práctico que se llevan a cabo en instalaciones municipales, se ofertan los planes escolares de natación en piscinas de los diferentes barrios de Gijón, y golf en el Campo Municipal de La Llorea. De igual forma que las campañas de iniciación deportiva, la solicitud recae en los centros escolares, y tienen lugar en horario lectivo contando con alrededor de 1.500 participantes anuales.

