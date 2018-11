La acusación popular del 'caso Musel' rechaza tener «motivaciones políticas» Gemma Arbesú, Luis Miguel González, Manuel Benayas y Javier Pintado, en el Muro. / AURELIO FLÓREZ El colectivo vinculado a Podemos pide investigar el patrimonio de los 24 procesados y espera la apertura de juicio oral antes del próximo verano M. MORO GIJÓN. Domingo, 4 noviembre 2018, 02:24

El Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d'Asturies (OCAN) considera prioritario que se investigue el patrimonio de los 24 procesados por el 'caso Musel'. El portavoz de este colectivo vinculado a Podemos, Manuel Benayas, explicó ayer que la acusación popular que ejercen sospecha que algunos de ellos pudo lucrarse de forma ilícita con los sobrecostes vinculados a las obras de ampliación. «Por eso planteamos los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude y exacciones ilegales y pedimos que se investigue el patrimonio de los acusados porque, en caso de que se demuestre que efectivamente hubo un enriquecimiento ilícito, éstos deberían proceder a devolver aquellas cantidades provenientes tanto de posibles beneficios como de encarecimientos para la administración pública, ya que el erario público sufrió una pérdida considerable».

Tal y como adelantó EL COMERCIO, esta entidad ha solicitado a la Audiencia Nacional la apertura de juicio oral y ha formulado escrito de calificación provisional frente a 24 altos funcionarios y directivos empresariales implicados en las obras de ampliación de El Musel. En total el OCAN solicita penas que suman 184 años de privación de libertad y 641 de inhabilitación para empleo o cargo público, a repartir entre todos los participantes. Entre los principales acusados figuran el expresidente de El Musel Fernando Menéndez Rexach; su ex director general José Luis Díaz Rato; el exdirector de Puertos del Estado Mariano Navas; el exsecretario de Estado Fernando Palao y el abogado del Estado José María Alcoba.

Asimismo, el OCAN ha solicitado la comparecencia como testigos de una serie de personas que resultan de interés para aclarar los hechos sucedidos durante las obras de ampliación portuaria, entre ellos el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Gijón, José María Pérez, la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso, y el expresidente del Principado Vicente Álvarez Areces. «Lo hacemos no por capricho, sino porque Areces participó en al menos tres reuniones fundamentales del consejo de administración del Puerto, a pesar de no ser miembro del mismo. Además, estamos hablando de altos cargos nombrados por el PSOE, una administración que impulsa la obra incluso habiendo informes como el de la OLAF que decían que no estaba suficientemente fundamentada la necesidad de realizar una obra de este calado», expuso Benayas, que compareció junto a Javier Pintado, también del OCAN; la abogada del Observatoriu, Gemma Arbesú, y Luis Miguel González, miembro del Consejo Ciudadano de Podemos Xixón.

Devolución de 198 millones

Benayas también rechazó que su colectivo esté actuando como acusación popular con arreglo a «motivaciones políticas» como reprochan a la entidad las defensas legales de algunos de los procesados del 'caso Musel'. «Se cae por su propio peso. Hay una base para pensar que aquí se produjeron irregularidades gravísimas, y eso poco o nada tiene que ver con la voluntad política de las personas del colectivo para llevar adelante su decisión de plantear la denuncia ante la Audiencia Nacional», remarcó el portavoz del Observatoriu.

La abogada Gemma Arbesú, por su parte, recordó que «el fraude cometido traerá como consecuencia la obligación del Estado español de devolver a la Unión Europea una subvención ya percibida por la Autoridad Portuaria de Gijón, por importe de 198 millones de euros». Además aseguró que espera la apertura de juicio antes del próximo verano.