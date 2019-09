El acusado de insultar a la ex alcaldesa por Facebook reconoce los hechos y acepta pagar 1.580 euros El acusado frente al juez. / Paloma Ucha Carmen Moriyón donará a la Cocina Económica los 500 euros que recibirá en concepto de responsabilidad civil OLAYA SUÁREZ Gijón Martes, 17 septiembre 2019, 14:00

El acusado de insultar a la ex alcaldesa Carmen Moriyón a través de sus redes sociales aceptó hoy una condena de multa de 1.080 euros y el pago de una indemnización a la ex regidora de 500 euros. El juicio estaba previsto en el Penal 2, si bien el acuerdo entre las partes evitó la celebración de la vista oral.

En la sentencia de conformidad el juez aprecia el agravante de delito de odio y la atenuante de confesión, ya que Abelardo V. pidió perdón a Carmen Moriyón los días posteriores a publicar las injurias en Facebook y hoy volvió a reconocer los hechos.

La ex alcaldesa donará los 500 euros que le tiene que pagar el condenado a la Cocina Económica, ya que según su abogado, Luis Llanes no quiere resarcirse económicamente de lo ocurrido si no hacer ver la gravedad de los hechos.

La acusación pública sostenía que el 8 de septiembre de 2017 el procesado escribió en Facebook, con motivo del pregón que la entonces regidora pronunció en el Día de Asturias en la Marina de Benidorm, que era una «cerda», «puerca», «fascista» y «perra».