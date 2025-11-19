El acusado de la muerte del dj Eloy Malnero en Gijón afronta tres años y medio de cárcel La fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio imprudente. El detenido golpeó a la víctima y esta se desnucó contra el cristal de una sidrería de la calle Corrida

Olaya Suárez Gijón Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:11 Compartir

La Fiscalía solicita tres años y medio de cárcel para el acusado de la muerte del dj Eloy Malnero en noviembre de 2024 en Gijón. Lo considera responsable de un delito de homicidio imprudente por haber agredido a la víctima en la calle Corrida la noche de halloween, lo que provocó que cayese, se golpease la cabeza contra la ventana de una sidrería y acabase por fallecer. El juicio está aún pendiente de señalar en la Sección Octava de la Audiencia Provincial.

La acusación pública sostiene que «sobre las 7.40 de la mañana del 1 de noviembre de 2024, el acusado (Venezuela, 1993) se encontró en la calle Corrida con Eloy Malnero, quien le gastó una broma. Entonces el acusado se dirigió hacia él, le golpeó, se abalanzó sobre él y lo agarró por la cintura, lo que provocó que ambos cayeran al suelo». Como consecuencia de la caída, se golpeó con el alfeizar de una ventana de un establecimiento hostelero del lugar. Sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y aunque fue trasladado con vida al hospital, falleció unas horas después.

La Fiscalía sostiene que los hechos son constitutivos de un delito de lesiones, en concurso ideal con un delito homicidio por imprudencia y solicita que se condene al acusado a tres años y seis meses de prisión. Se interesa que se sustituya la pena de prisión por la expulsión de territorio nacional y prohibición de entrada en España durante un periodo de siete años.

En materia de responsabilidad civil, pide que indemnice al hijo del fallecido con 50.000 euros y al Sespa con la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los gastos médicos generados.

Eloy Malnero tenía 56 años y era un referente en la escena de música electrónica de la región. Durante años fue DJ residente en la emblemática discoteca Tik y también en la sala de fiestas Rocamar. Pocas salas le quedaban a DJ Eloy por llenar.

La investigación para identificar y detener al responsable de la muerte violenta corrió a cargo de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Gijón. El agresor huyó del lugar y fue detenido semanas después tras las pesquisas policiales, con el visionado de cámaras, toma de declaraciones y posicionamientos de teléfonos móviles.

.